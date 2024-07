VIDEO: Norris en Hadjar crashen bijna in VT1 F1 Silverstone

Het had niet veel gescheeld, of Isack Hadjar en Lando Norris waren hard met elkaar in aanraking gekomen in de eerste Formule 1-training in Silverstone. Hadjar reed nietsvermoedend de baan op vanuit de pits, op het moment dat Norris aanzette voor een snelle ronde. Norris moest hard in de remmen om de Franse coureur - die in de auto van Sergio Pérez zat - te ontwijken. Had hij dat niet gedaan, dan was de crash heftig geweest.