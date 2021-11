Norris incasseert gridstraf wegens motorwissel in Mexico

Van alle acht de coureurs die dit jaar gebruikmaken van een Mercedes-krachtbron had alleen Lando Norris het motorreglement nog niet overschreden. Zaterdag maakte het team van McLaren echter bekend dat ook de jonge Brit naar zijn vierde krachtbron van het seizoen moet wisselen, wat hem een forse gridstraf oplevert voor de Grand Prix van Mexico-Stad.

Door een probleem bij motorleverancier Mercedes moesten Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, de beide Williams-rijders en de coureurs van Mercedes zelf eerder dit jaar al het maximaal toegestane aantal van drie motoren per seizoen overschrijden. Vrijdag werd bekend dat Lance Stroll dit weekend een nieuwe Mercedes-krachtbron achterin zijn Aston Martin krijgt gemonteerd, waarna zaterdag ook het team van McLaren bevestigde dat Norris dit weekend naar een nieuw exemplaar wisselt.

Norris kende vrijdag een moeizame trainingsdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Brit kwam in de eerste vrije training niet verder dan de vijftiende stek, waarna het in de tweede vrije training met een twaalfde tijd niet veel beter ging. Zondag zal Norris zich dus een weg naar voren moeten zien te vechten om McLaren in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap met Ferrari alsnog aan waardevolle punten te helpen. Norris krijgt achteraan de grid naast Stroll ook gezelschap van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, die in Mexico van Honda-krachtbron is gewisseld. George Russell heeft vanwege een versnellingsbakwissel vijf plaatsen gridstraf aan zijn broek gekregen.

Update: Ook Ocon incasseert gridstraf

Korte tijd na de bevestiging van McLaren is bekend geworden dat ook het Formule 1-team van Alpine dit weekend een motorwissel heeft uitgevoerd. Esteban Ocon is in Mexico naar zijn vierde exemplaar van het seizoen gewisseld, wat de Fransman net als Stroff, Tsunoda en Norris een forse gridstraf en dus een plekje achteraan de startopstelling oplevert.