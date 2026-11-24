Formule 1 GP van Las Vegas
Lando Norris in Las Vegas: "Ik keek meer naar de batterij dan naar de baan"
Het resultaat laat Norris als vijfde achter in het kampioenschap, gelijk in punten met George Russell
Lydia Mee
Gepubliceerd: 24 nov 2026, 08:22
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Lando Norris, McLaren
Foto: Alex Pantling / Getty Images
McLaren-Formule 1-coureur Lando Norris zegt dat hij tijdens de Grand Prix van Las Vegas meer naar zijn batterij keek dan naar de weg voor zich, terwijl hij van buiten de punten terugkwam naar de tweede plaats.
De kampioen van 2025 startte als derde, maar reed in ronde 12 op de elfde plek. De MCL40 kwam op de lange rechte stukken van het stratencircuit in Las Vegas tekort.
Norris had de auto na de kwalificatie al "vreselijk op het rechte stuk" genoemd, en in de openingsronden werd duidelijk waarom.
"Aan het begin van de race probeerde ik vooral de batterij te begrijpen. Ik leek steeds net verkeerd uit te komen. Elke keer dat ik werd ingehaald, had ik geen batterij meer, terwijl iemand achter me juist meer batterij had. Daardoor zakte ik steeds verder terug", legde hij uit tijdens de persconferentie na de race.
"De hele race draaide om het inschatten van de batterij. Ik kijk op dit circuit meer naar de batterij dan naar waar ik heen rijd. Dus dat is het belangrijkste."
Lando Norris, McLaren
Photo by: Alex Pantling / Getty Images
De safety car, die naar buiten kwam na een botsing tussen Sergio Pérez en Rafael Camara, hielp Norris terug in de strijd.
"Het tempo was in de eerste stint net zo goed als in de tweede. Alleen waren we op het rechte stuk zo kwetsbaar. Het ging er vooral om uit te zoeken waar je de batterij wel en niet moest gebruiken.
"Ik druk volgens mij wel negen knoppen per ronde in, puur om alles goed te krijgen, de batterij te laten werken zoals het hoort en ons een beetje kans te geven. Omdat we op de rechte stukken zo langzaam waren vergeleken met de anderen, moesten we veel doen om onszelf überhaupt nog hoop te geven."
Met nog twee races te gaan dit seizoen, in Qatar en Abu Dhabi, staat Norris momenteel vijfde in het kampioenschap bij de coureurs met 264 punten. Daarmee staat hij gelijk met Mercedes-coureur George Russell, die na de Grand Prix van Las Vegas naar de vierde plaats zakte.
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- Het Motorsport.com-team
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