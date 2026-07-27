Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1

Formule 1
GP van Hongarije
Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1

Mir: Honda brengt geen updates meer voor MotoGP-motor van 2026

MotoGP
Mir: Honda brengt geen updates meer voor MotoGP-motor van 2026

Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Formule 1
GP van Hongarije
Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije

Ferrari-debacle: Waarom het beste chassis van F1 in Hongarije naast het podium greep

Formule 1
GP van Hongarije
Ferrari-debacle: Waarom het beste chassis van F1 in Hongarije naast het podium greep

Wie heeft vannacht het slechtst geslapen: Frederic Vasseur

Formule 1
GP van Hongarije
Wie heeft vannacht het slechtst geslapen: Frederic Vasseur

Wie sliep vannacht het best: Andrea Stella

Formule 1
GP van Hongarije
Wie sliep vannacht het best: Andrea Stella

De fout die Hamilton zijn straf in de GP van Hongarije opleverde

Formule 1
GP van Hongarije
De fout die Hamilton zijn straf in de GP van Hongarije opleverde
Formule 1 GP van Hongarije

Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Norris benadrukt dat hij tijdens de Hungarian Grand Prix niet alleen sneller was dan zijn teamgenoot, maar op elk vlak beter

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris stelt dat hij “gewoon in elk opzicht beter” was dan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri op weg naar een overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1.

Nadat hij de poleposition met 0,012s had afgesnoept van Ferrari’s Lewis Hamilton, verloor Norris in de eerste ronde de leiding aan Piastri toen hij in de Hamilton-bocht op de vuile buitenlijn weggleed.

De Brit kon het tempo van de zusterauto gemakkelijk volgen en bleef in de eerste 33 ronden van de race binnen twee seconden, zij het zonder een geloofwaardige aanval te kunnen inzetten om in te halen.

Op dat moment wilde Norris graag opnieuw naar binnen om op nieuwe banden vrije lucht te hebben, maar de ‘papaya rules’ van McLaren betekenden dat raceleider Piastri voorrang had, dus was het de Australiër die naar de pitstraat ging.

Piastri kwam echter achter meerdere achterblijvers terecht, onder wie Carlos Sainz, die met hem in aanraking kwam, en Norris kwam na zijn eigen pitstop vóór hem weer de baan op. Vanaf dat moment, met banden die zes ronden nieuwer waren, marcheerde Norris door en sloeg in de volgende 15 ronden een gat van 13 seconden naar zijn teamgenoot – totdat Piastri werd getroffen door een vermoedelijk versnellingsbakprobleem en uitviel. Norris won uiteindelijk met 15 seconden voorsprong op Max Verstappen.

Lees ook:

“Wat me het meest tevreden stemt? Gewoon het feit dat we zo snel waren,” zei de Engelsman na de race.

“Ik bedoel, de auto was op momenten nog steeds verschrikkelijk om mee te rijden, maar snel, en ik heb liever een verschrikkelijke maar snelle auto dan wat dan ook. Dus ja, gewoon het tempo. Het tempo dat ik de hele race had, zelfs aan het begin achter Oscar.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Natuurlijk was het niet mijn beste bocht 2, maar daarna, toen ik zag hoe mijn tempo was, was ik gewoon in elk opzicht beter, qua degradatie en tempo. Ik was ervan overtuigd dat ik de race nog steeds kon winnen, zelfs daarna, of ik nu zou stoppen of hem zou dwingen te stoppen en ik lang door zou gaan, verse banden zou halen en weer naar voren zou komen. Dus ik was ervan overtuigd dat ik de race vandaag kon winnen, en dat hebben we gedaan.

“Natuurlijk was het jammer voor hem en had hij pech, want ik denk dat we een een-twee hadden kunnen hebben. Maar verder gewoon mijn tempo. Mijn tempo om zo lang zo dicht bij hem te blijven. We zaten vandaag gewoon op een ander niveau, en ik voelde dat alles heel goed in elkaar viel. Als de auto goed is en ik in een goede flow zit, is er geen houden aan.”

Gevraagd naar mogelijke frustratie over het feit dat hij door de regels van het team op strategisch vlak werd beperkt, legde Norris uit: “Ik bedoel, ik wil gewoon de race winnen, weet je? Er zijn bepaalde regels die we als team hebben, en we kunnen elkaars race niet schaden door te agressief te zijn en te willen winnen. Maar ik wil winnen, en ik had zeker veel beter tempo dan hij. We hadden een veel betere kans om de race te winnen, laten we zeggen.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dus, weet je, toen ik vastzat achter Oscar, zat Max drie of vier seconden achter me, en op dat moment vormt hij nog steeds een bedreiging. Voor ons is er geen bedreiging, en we hebben veel meer zekerheid dat we als team hoe dan ook winnen. Dus ik wilde naar binnen en undercutten, want mijn tempo zou zo goed zijn geweest dat ik, denk ik, een volledig pitstopvenster op hem had kunnen opentrekken en opnieuw had kunnen stoppen als dat nodig was. Of ik zorg ervoor dat hij vroeg stopt.

“Ik denk dat we op de grens zaten tussen te vroeg stoppen en beide races schaden. Dus het was gewoon in het belang van het team, wat ze terecht tegen mij moeten zeggen. Maar ik wil alles doen wat ik kan om te proberen een race te winnen, natuurlijk.”

Dit was Norris’ eerste F1-overwinning sinds de Grand Prix van Brazilië van 2025, waarmee een einde kwam aan zijn langste zegeloze reeks – 12 races – sinds het seizoen 2023. Hij staat nog altijd vijfde in het rijderskampioenschap, met 91 punten achterstand op leider Kimi Antonelli.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1

Formule 1
GP van Hongarije
Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1

Mir: Honda brengt geen updates meer voor MotoGP-motor van 2026

MotoGP
Mir: Honda brengt geen updates meer voor MotoGP-motor van 2026

Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Formule 1
GP van Hongarije
Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije
Vorig artikel Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije
Volgend artikel Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1

Beste reacties
Meer van
Benjamin Vinel

Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

Bearman: Haas ‘zou niet met Aston Martin moeten vechten’

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Bearman: Haas ‘zou niet met Aston Martin moeten vechten’

On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Meer van
Lando Norris

Wie sliep vannacht het best: Andrea Stella

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Wie sliep vannacht het best: Andrea Stella

Zo reageert McLaren op de harde uitspraken van Oscar Piastri in Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Zo reageert McLaren op de harde uitspraken van Oscar Piastri in Hongarije

De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris
Meer van
McLaren

F1-update: Max Verstappen ‘geschokt’ door tweede plek Red Bull, McLaren zet enorme stap

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
F1-update: Max Verstappen ‘geschokt’ door tweede plek Red Bull, McLaren zet enorme stap

Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Bekijk meer