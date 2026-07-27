Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Lando Norris stelt dat hij “gewoon in elk opzicht beter” was dan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri op weg naar een overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1.

Nadat hij de poleposition met 0,012s had afgesnoept van Ferrari’s Lewis Hamilton, verloor Norris in de eerste ronde de leiding aan Piastri toen hij in de Hamilton-bocht op de vuile buitenlijn weggleed.

De Brit kon het tempo van de zusterauto gemakkelijk volgen en bleef in de eerste 33 ronden van de race binnen twee seconden, zij het zonder een geloofwaardige aanval te kunnen inzetten om in te halen.

Op dat moment wilde Norris graag opnieuw naar binnen om op nieuwe banden vrije lucht te hebben, maar de ‘papaya rules’ van McLaren betekenden dat raceleider Piastri voorrang had, dus was het de Australiër die naar de pitstraat ging.

Piastri kwam echter achter meerdere achterblijvers terecht, onder wie Carlos Sainz, die met hem in aanraking kwam, en Norris kwam na zijn eigen pitstop vóór hem weer de baan op. Vanaf dat moment, met banden die zes ronden nieuwer waren, marcheerde Norris door en sloeg in de volgende 15 ronden een gat van 13 seconden naar zijn teamgenoot – totdat Piastri werd getroffen door een vermoedelijk versnellingsbakprobleem en uitviel. Norris won uiteindelijk met 15 seconden voorsprong op Max Verstappen.

“Wat me het meest tevreden stemt? Gewoon het feit dat we zo snel waren,” zei de Engelsman na de race.

“Ik bedoel, de auto was op momenten nog steeds verschrikkelijk om mee te rijden, maar snel, en ik heb liever een verschrikkelijke maar snelle auto dan wat dan ook. Dus ja, gewoon het tempo. Het tempo dat ik de hele race had, zelfs aan het begin achter Oscar.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Natuurlijk was het niet mijn beste bocht 2, maar daarna, toen ik zag hoe mijn tempo was, was ik gewoon in elk opzicht beter, qua degradatie en tempo. Ik was ervan overtuigd dat ik de race nog steeds kon winnen, zelfs daarna, of ik nu zou stoppen of hem zou dwingen te stoppen en ik lang door zou gaan, verse banden zou halen en weer naar voren zou komen. Dus ik was ervan overtuigd dat ik de race vandaag kon winnen, en dat hebben we gedaan.

“Natuurlijk was het jammer voor hem en had hij pech, want ik denk dat we een een-twee hadden kunnen hebben. Maar verder gewoon mijn tempo. Mijn tempo om zo lang zo dicht bij hem te blijven. We zaten vandaag gewoon op een ander niveau, en ik voelde dat alles heel goed in elkaar viel. Als de auto goed is en ik in een goede flow zit, is er geen houden aan.”

Gevraagd naar mogelijke frustratie over het feit dat hij door de regels van het team op strategisch vlak werd beperkt, legde Norris uit: “Ik bedoel, ik wil gewoon de race winnen, weet je? Er zijn bepaalde regels die we als team hebben, en we kunnen elkaars race niet schaden door te agressief te zijn en te willen winnen. Maar ik wil winnen, en ik had zeker veel beter tempo dan hij. We hadden een veel betere kans om de race te winnen, laten we zeggen.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dus, weet je, toen ik vastzat achter Oscar, zat Max drie of vier seconden achter me, en op dat moment vormt hij nog steeds een bedreiging. Voor ons is er geen bedreiging, en we hebben veel meer zekerheid dat we als team hoe dan ook winnen. Dus ik wilde naar binnen en undercutten, want mijn tempo zou zo goed zijn geweest dat ik, denk ik, een volledig pitstopvenster op hem had kunnen opentrekken en opnieuw had kunnen stoppen als dat nodig was. Of ik zorg ervoor dat hij vroeg stopt.

“Ik denk dat we op de grens zaten tussen te vroeg stoppen en beide races schaden. Dus het was gewoon in het belang van het team, wat ze terecht tegen mij moeten zeggen. Maar ik wil alles doen wat ik kan om te proberen een race te winnen, natuurlijk.”

Dit was Norris’ eerste F1-overwinning sinds de Grand Prix van Brazilië van 2025, waarmee een einde kwam aan zijn langste zegeloze reeks – 12 races – sinds het seizoen 2023. Hij staat nog altijd vijfde in het rijderskampioenschap, met 91 punten achterstand op leider Kimi Antonelli.