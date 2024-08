Norris houdt slag om de arm na splijtende pole in Zandvoort

Tekenend voor de progressie en snelheid van het team uit Woking was de voorsprong die Lando Norris uiteindelijk in Q3 had op Max Verstappen. De Nederlander finishte weliswaar als tweede – nog voor Oscar Piastri dus – maar het gat naar Norris op pole-position bedroeg maar liefst drieënhalf tienden.

Uiteraard was Norris – die op Zandvoort zijn derde pole van het seizoen en vierde in totaal pakte – na afloop te spreken over zijn eigen prestaties. "Het was een geweldige dag, goed om weer terug te zijn en dan ook nog eens met een pole", zei de in Bristol geboren coureur van McLaren direct na de kwalificatie. "De hele kwalificatie verliep eigenlijk gladjes. We konden enkele goede ronden rijden, vooral aan het einde, toen het er echt om draaide." Norris dankte vervolgens uitgebreid zijn team. Dat had een aantal upgrades meegenomen naar Zandvoort en die deden duidelijk wat ze moesten doen. "Ik voelde me goed in de auto. We hebben voor het eerst in lange tijd enkele upgrades en alles werkte bijzonder goed."

Ondanks het gat van bijna vier tienden naar de rest van het veld, was Norris huiverig om zichzelf morgen de favoriet te noemen. Verstappen start zondag om 15.00 uur immers pal naast hem. "Ik heb er zin in. Het wordt ongetwijfeld lastig, want Max is al het hele weekend snel. Ik weet dat we hem vandaag hebben verslagen, maar hij staat gewoon tweede en zal er voor willen knokken. Zeker omdat het natuurlijk zijn thuisrace is."

"Gewoon niet goed genoeg"

Piastri wist de tijd van Norris niet te evenaren en start zondag vanaf P3. De Australiër was na afloop van de kwalificatie eerlijk. "Het was gewoon niet goed genoeg wat ik vandaag deed. De eerste helft van mijn [beslissende laatste] ronde was solide, maar de tweede helft niet. Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet iets hoger sta, maar ik heb een goede auto en hoop morgen dikke punten en een podium te scoren."

Oscar Piastri, McLaren F1 Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Net als Norris was ook Piastri te spreken over de upgrades van McLaren. "Ja, ze doen wat we ervan hadden verwacht. Alles wat je op de auto kan zetten om hem sneller te maken – zeker als het veld zo dicht bij elkaar zit – is natuurlijk goed. Dit waren niet de makkelijkste omstandigheden om precies te zien hoe ze het deden, maar als het de auto sneller maakt dan ben ik blij." Hij verwacht een mooi gevecht op zondag. "Onze snelheid in de long run zag er goed uit. Morgen maar eens een paar plekjes pakken en dan zien we het wel."