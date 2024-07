Norris: Hoef geen eikel te zijn om F1-titels te winnen

Doordat de Formule 1 een zeer competitieve omgeving is, wordt wel eens gesteld dat coureurs meedogenloos moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op F1-titels. Meerdere coureurs, waaronder Lando Norris, hebben echter het imago dat zij naast de baan zeer vriendelijk zijn en goed om kunnen gaan met andere coureurs. Norris gelooft zelf dan ook niet zozeer in die theorie. "Het maakt mij niet uit wat mensen daarover zeggen. Ik ben een aardige jongen en probeer op alle mogelijke manieren respectvol te zijn", zegt Norris. "Maar dat is niet relevant voor wat er op de baan gebeurt."

De McLaren-coureur is goed bevriend met kampioenschapsleider Max Verstappen, maar de twee zouden potentieel nog titelrivalen kunnen worden. De relatie naast de baan werd al heel licht getest na het incident in Oostenrijk, maar Norris benadrukte dat alles nog in orde was. Mede daarom wil hij niet geloven dat coureurs zich meedogenloos moeten opstellen. "Hoe graag mensen ook hun eigen dingen willen verzinnen en over deze dingen willen praten, wat er tien jaar tot twintig jaar geleden gebeurde, was compleet anders dan nu", stelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

Voor nu is Norris dan ook niet van plan om zijn gedrag naast de baan aan te passen om maar serieuzer over te komen. "Als ik zou willen, dan zou ik me veel meer als een eikel en een idioot kunnen gedragen en die persoonlijkheid aannemen en mensen dat laten doen geloven, maar dat is niet nodig en dat wil ik ook niet. Ik wil nog steeds grappen makken, lol hebben en lachen - en me geen zorgen maken om wat die mensen zeggen. Ik geniet gewoon van mijn leven, simpel zat. Maar zodra ik mijn helm opzet, kan het me niet schelen wat mensen voor slechte dingen zeggen. Ik doe wat ik moet doen om te winnen, zo simpel is het."

Te zelfkritisch?

Naast de baan staat Norris ook bekend om zijn stevige zelfkritiek. Toch is hij wel tevreden met die balans tussen kritiek en complimenten. "Ik respecteer wat mensen zeggen, ik neem het in me op, maar ik weet beter dan 99 procent van de mensen wat ik denk en wat ik doe", meent Norris. "Het kan me wel schelen wat mensen zeggen en ik probeer altijd de manier waarop ik werk, de manier waarop ik denk, de manier waarop ik praat en wat dan ook over te nemen en te verbeteren. Maar ik kan zeggen wat ik wil en ik kan denken wat ik moet denken. En ik kan dat beter voor mezelf doen dan wie dan ook."

"In zekere zin trek ik me niets aan van mensen die vanuit dat oogpunt negatief over me praten", voegt Norris toe. "Die dingen werken voor iedereen anders. Mensen hebben verschillende manieren om te winnen, verschillende manieren om aan te vallen of te verdedigen, of wat dan ook, en verschillende manieren om gewoon hun leven te leiden. Dus ik doe wat ik wil doen. Ik weet hoe en wat voor mij werkt en daar houd ik me aan."