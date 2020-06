Norris over herstart seizoen: "Wordt een fysieke uitdaging"

De jonge coureur van McLaren denkt dat de coureurs snel weer gewend zullen zijn aan het bedienen van hun gecompliceerde machines, maar dat de G-krachten waar ze aan worden blootgesteld wel eens voor problemen kunnen zorgen, zeker met het moordende schema waarmee de coureurs te maken zullen krijgen.

“Het wordt zeker niet voor alle coureurs even gemakkelijk, maar ik denk dat we goed zijn in wat we doen. Dus ik denk dat het misschien enkele rondjes zal kosten om het mechanische deel weer onder de knie te krijgen.” Op fysiek vlak ligt dat wat anders, stelt Norris. “Direct beginnen met drie races achter elkaar zal lichamelijk waarschijnlijk een grotere uitdaging zijn dan weer wennen aan de auto.”

“Hoeveel je ook traint, en ik heb veel getraind, het rijden in een racewagen is met alle krachten die op je inbeuken totaal anders. Je kan dat op geen enkele manier kopiëren. Je kunt nog zo veel trainen, maar het is nog steeds niet normaal voor het lichaam om in de bochten vijf of zes G te verwerken en over hobbels te rijden. Dat wordt een uitdaging.”

Terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de afgelopen dagen in een twee jaar oude Mercedes W09 hebben kunnen testen, heeft Norris de pech dat zijn werkgever McLaren geen werkende oude auto heeft. In plaats daarvan heeft de 20-jarige Engelsman vorige week op Silverstone in een Formule 3-auto van Carlin gereden. Weliswaar geen F1-wagen, maar het hielp wel bij de voorbereiding.

“Het weer was niet zo best, dat was eigenlijk het enige mindere, zeker na het goede weer dat we in Engeland hebben gehad. Het was mijn eerste dag terug op het circuit en het miezerde. Vreselijk, maar ik mag niet klagen. Het was leuk om weer achter het stuur van een echte auto te zitten. Het was wel vreemd met al het geluid, het gevoel en de vibraties, maar na twee, drie rondjes voelde het weer heel gewoon.”

Dit weekend keert Norris terug achter het stuur van zijn simulator: hij doet mee aan de Le Mans 24 Virtual. Norris vormt samen met Max Verstappen, Atz Kerkhof en Greger Huttu een team.

Met medewerking van Stefan Mackley