Lando Norris moest begin 2022 toezien hoe voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo een stuk beter overweg kon met de nieuwste McLaren-auto met grondeffect. De Brit was genoodzaakt significant veel te veranderen aan zijn rijstijl, maar kreeg door remproblemen daar niet alle tijd voor tijdens de test in Bahrein. Het kostte Norris naar eigen zeggen een derde van het F1-seizoen om de auto echt op de limiet te krijgen en verder te verfijnen. Dit wil Norris in 2023 niet weer en dus maande hij McLaren bij de ontwikkeling van de MCL60 dat het team zich niet alleen moest richten op performance, maar voornamelijk op het verbeteren van de rijbaarheid en de balans in de bochten.

"Ik drong er na vorig jaar zeker op aan om niet alleen de snelste en beste auto te bouwen. Als wij echt grote stappen willen maken, dan moeten er fundamentele zaken worden aangepakt. Dit gaat om zaken waar we al drie of vier jaar, dus toen ik bij McLaren kwam, mee te maken hebben", zegt hij tegen onder meer Motorsport.com. "Ik legde vorig jaar meer druk op kleine dingetjes die bij elke auto weer naar voren kwamen. Dit was op de laatste bolide van de vorige generatie zo, maar ook op die van de nieuwe. Elke keer kwamen dezelfde zaken naar voren die we maar niet snapten. Ik wil in staat zijn om deze zaken te verhelpen. Ik wil niet alleen een snellere auto, maar ook een die in bredere zin beter rijdt en een betere balans heeft."

Afgelopen F1-seizoen lukte het Norris een keer op het podium te komen. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola profiteerde de McLaren-coureur van de spinnende Charles Leclerc. Met 122 punten werd hij uiteindelijk zevende in het kampioenschap. Norris versloeg Ricciardo met ruime cijfers, maar heeft in de persoon van Oscar Piastri voor 2023 een nieuwe ploegmaat naast zich.