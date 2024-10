Norris had het 'niet netjes rijden' van Verstappen aan zien komen

Een week na het hoog opgelopen gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris in de Formule 1-race in Austin, was het in Mexico weer raak. Ditmaal werd er volop geknokt in de openingsfase. Verstappen drukte Norris eerst in bocht 4 naast de baan, om in bocht 8 op een nogal opportunistische wijze Norris in te halen. Ook hier vlogen beide rijders naast de baan. In beide gevallen werd geoordeeld dat Verstappen over de grens ging en hij kreeg twee keer tien seconden straf toebedeeld.

Norris was direct na het gevecht duidelijk over de radio dat hij het 'gevaarlijk rijgedrag' vond. Na de race is de Brit duidelijk dat hij wel had verwacht dat zijn titelconcurrent zo zou verdedigen. "Ik wist wat ik kon verwachten. Ik wilde dat niet doen omdat ik Max als coureur enorm respecteer, maar ik was zover dat ik zoiets als dit kon verwachten", begint de McLaren-coureur, die dankzij de tweede plaats in Mexico tien punten inloopt op Verstappen. "Dit was volgens mij niet heel net rijgedrag. Ik kon het gelukkig ontwijken en verder was het een goede race. In de eerste paar ronden was het een kwestie van proberen om in de race te blijven en uit de crashes te blijven."

McLaren blij met ingrijpen stewards

De harde straf voor Verstappen kostte de Nederlander uiteindelijk een goed resultaat. Hij werd slechts zesde, op grote achterstand van de top-vijf. McLaren CEO Zak Brown is blij met de manier waarop de stewards ingrepen. De Amerikaan was al lange tijd kritisch op het rijgedrag van Verstappen en ziet nu dat er wat aan gedaan werd. "Het werd een beetje te gek", vertelt de Californiër bij Sky Sports F1. "Ik juich de stewards deze keer toe. Genoeg is genoeg. Laten we vanaf nu gewoon netjes racen."

Brown is ook - in tegenstelling tot in Austin - tevreden over de stewards. "Ik heb het idee dat zij er druk mee bezig zijn. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de straffen die zijn uitgedeeld. Ik denk daarom niet dat wij nog iets moeten doen, laten we vooral de stewards hun werk laten doen. Ze hebben het dit weekend goed gedaan", aldus de McLaren-topman.

