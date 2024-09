Norris haalt nog niet alles uit zijn auto: "Maar goed genoeg voor pole"

Lando Norris was het hele weekend al snel op het Marina Bay Street Circuit, maar had het in de kwalificatie zwaar. "Ik vond het lastig om progressie te boeken en veel ronden te rijden, terwijl om me heen iedereen steeds sneller leek te worden", analyseert de 24-jarige Engelsman direct na de kwalificatie. "Dat gaf wat meer druk en op het einde waren we maar nipt sneller. Maar goed, het was goed genoeg voor pole en daar ben ik blij mee."

Wat niet echt meehielp was de rode vlag die Carlos Sainz in Q3 veroorzaakte. De Spanjaard schoot er halverwege de beslissende sessie hard af en het duurde enig tijd voor de kwalificatie verder kon. Het leverde wat extra stress op bij Norris. "Ik bedoel, ik vind het leuk want het brengt je hartslag op gang, maar mijn laatste ronde was minder goed dan mijn ronde voor de rode vlag. Er had echt wel wat meer in gezeten nog. Maar zoals gezegd, de auto voelt goed aan. En als je een auto hebt die goed aanvoelt en je hebt vertrouwen, dan kun je gaan pushen en een rondetijd neerzetten."

Norris en de pole-position vormen niet een heel gelukkige combinatie. Van de vorige vijf keren dat hij een GP vooraan mocht starten, wist hij geen enkele keer de voorste positie te behouden. Toch was hem er veel aan gelegen juist in Singapore – waar het lastig inhalen is – een plekje helemaal vooraan de startgrid te veroveren. Dat hij zo ook nog – weliswaar nipt – voor Max Verstappen start, is een bonus, maar biedt zondag geen zekerheid. Norris weet dat hij vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd alles en mogelijk meer uit de kast zal moeten halen. "Ik ben benieuwd wat we morgen kunnen doen", aldus Norris, die nog niet het onderste uit de kan hoefde te halen dit weekend. "Ik had al snel vertrouwen in de auto, dus ik hoefde tot dusverre niet al te veel te pushen. Ik kon tot nog toe gewoon doen wat ik het hele weekend al doe. Het is een fijn gevoel dat je niet over de top hoeft te gaan. Maar dat maakt het ook wel weer lastig [als dat zondag wel moet gebeuren]. De auto beweegt, het is hobbelig, het is makkelijk om ineens een meter te laat te remmen. En dan betaal je een prijs."