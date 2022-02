Norris grapt: "Had liever laatste gestaan om verwachtingen te temperen"

Lando Norris is met 1.19.568 bovenaan de gecombineerde tijdenlijst van de eerste testdag te vinden. De jonge Brit mocht de hele woensdag voor zijn rekening nemen in de MCL36 en wist het Circuit de Barcelona-Catalunya 103 maal rond te gaan. "Het is volgens mij best een goede dag geweest. Het is altijd goed om weer in een F1-auto te zitten en ik heb vandaag ook veel geleerd. Qua veranderingen en gevoel in de auto had ik het eigenlijk slechter verwacht, al zijn er natuurlijk wel dingen anders. Die dingen probeer ik zo goed mogelijk onder de knie te krijgen, ik wil stap voor stap verbeteren."

Dat laatste is als individu al enigszins gelukt en volgens Norris geldt hetzelfde in collectieve zin. "We hebben nu al een veel beter begrip van de auto dan dat we aan het begin van deze dag hadden. In dat opzicht ben ik blij met vandaag en is het een goede start van seizoen", laat de vijfvoudig podiumfinisher aan onder meer Motorsport.com weten. "Met een compleet nieuwe auto weet je nooit wat je kunt verwachten, maar het is goed gegaan. We hebben in ieder geval weinig problemen gekend. Natuurlijk hebben we hier en daar wel iets moeten corrigeren, maar voor een eerste dag hebben we toch een mooi aantal ronden afgewerkt." Het enige zichtbare probleem met de nieuwe McLaren was toen Norris in de middaguren even stilviel aan het eind van de pitstraat.

Dat oponthoud duurde echter niet lang en nadien wist Norris met twee verbeteringen de snelste tijd van de dag te klokken. Een doel op zich was dat zeker niet. "Ik wilde eigenlijk helemaal niet op P1 staan. Ik was liever als laatste geëindigd, omdat iedereen nu denkt dat we geweldig zijn en hoge verwachtingen heeft", grapt de goedlachse Brit. "Nee, maar we hadden schijnbaar een ander run plan dan andere teams. In de komende dagen gaan veel coureurs sneller dan dat ik vandaag ben geweest." Gevraagd of de auto wel net zo snel is als dat die eruitziet, lacht Norris. "Dat hoop ik wel, maar het is ook nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Nu we op P1 staan, denken mensen meteen dat we de eerste races gaan winnen, maar dat is onzin. Het gevoel in de auto was op zich wel goed, ik voelde meer vertrouwen in de nieuwe auto dan dat ik vooraf verwacht had. Gezien het feit dat we er nog niet eerder in hebben gereden, is dit best een hoopgevend begin."