Norris grapt: Kunnen alleen winnen als Piastri een Prost/Senna doet bij Verstappen

Lando Norris greep een plek op de eerste startrij op 35 duizendsten van een seconde mis. Teamgenoot Oscar Piastri was hem nipt te snel af, maar beide coureurs keken wel tegen een achterstand van ruim een halve seconde aan op Max Verstappen. Norris geeft aan dat McLaren zal proberen om Verstappen te verslaan, maar stelt dat het team weinig kan doen om te winnen tenzij Piastri zijn toevlucht zou nemen tot meer snode tactieken om de weg naar voren te openen.

Norris verwijst naar de beruchte clash in 1990 tussen Ayrton Senna en Alain Prost. Senna dook aan de binnenkant en wilde niet liften, waardoor er contact was met Prost en hij zijn tweede wereldtitel veiligstelde. "We gaan proberen [Verstappen te verslaan], maar als hij in bocht 2 aan de leiding ligt, kun je niet echt veel doen", zegt Norris. Hij richtte zich vervolgens knipogend tot zijn teamgenoot. "Als je Senna['s actie op Prost] wil nabootsen in bocht 1 en dat graag wil doen, zou dat erg fijn zijn voor mij!", grapt de Brit, om vervolgens weer wat serieuzer door te gaan. "We zullen het proberen. Ons tempo is degelijk. Het gaat zeker niet zo goed zijn als Red Bull, maar we zullen ons best doen."

Piastri voegt op zijn beurt toe dat McLaren weer voor eenzelfde uitdaging wil zorgen als op Silverstone, toen Norris na een raketstart de leiding overnam van Verstappen en enkele ronden aan de leiding ging. "Ik bedoel, we deden ons best op Silverstone, dus we gaan hier hetzelfde proberen, maar het gaat uiteraard moeilijk worden. Het wordt morgen een heel moeilijke race, heel anders dan Silverstone. Het kan veel opener zijn."

Norris kijkt daarnaast niet alleen naar voren, maar ook wat naar achteren. Hij houdt er namelijk rekening mee dat Mercedes nog een uitdaging kan vormen dankzij de sterkere prestaties die zij over het algemeen op de zondag neerzetten. De Brit legt uit dat McLaren er in de simulaties snel uitzag, maar heeft ook het gevoel dat er door de hoge bandenslijtage ruimte ligt voor alternatieve strategieën. "Ik denk dat als ik kijk naar ons algemene tempo en dat van de concurrentie, Mercedes altijd erg sterk is op zondag", analyseert Norris. "Maar ik denk dat we het hele weekend al sterk zijn, zowel in de kwalificatieruns als in de runs met veel brandstof. We hopen waarschijnlijk op een makkelijke race, maar dat gaat het hier nooit worden. Maar met de kracht van de undercut en dat soort zaken weet ik zeker dat er veel zal gebeuren."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan