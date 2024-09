VIDEO: Norris gooit bijna zege weg na foutje in Singapore

Lando Norris heeft de Formule 1-race in Singapore aardig onder controle, maar ook voor hem geldt dat op het Marina Bay Circuit een ongeluk in een klein hoekje zit. De McLaren-coureur was een paar rondjes voor zijn pitstop bijna in de muur beland. Het blijft bij een kleine tik, waardoor er minimale schade aan de voorvleugel is. De hartslag zal ongetwijfeld even omhoog geschoten zijn.