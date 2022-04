De kwalificatie voor de sprintrace in Imola werd onder alsmaar veranderende weersomstandigheden verreden en moest door verschillende incidenten meerdere malen worden stilgelegd. Lando Norris hield zich in al het tumult echter prima staande, tot de laatste minuut. Hij plaatste zich zonder problemen voor Q2, ging met een uitstekende derde tijd door naar Q3 en stond na de eerste vliegende ronden in het sluitstuk van de kwalificatie opnieuw derde. In de laatste minuut ging het echter mis bij Norris. Hij spinde van de baan en kwam met de voorkant van zijn McLaren tegen de baanafzetting. Hij bracht een zwaar uitgelopen kwalificatie daarmee tot een vroegtijdig einde en stelde hiermee gelijktijdig de derde startplek veilig.

“Ik ben blij om in de top-drie te staan”, reageert Norris nadien. “Dit komt voor ons als een behoorlijke verrassing, want ik heb tijdens die bewuste ronde veel tijd laten liggen. Ik probeerde de banden op de juiste temperatuur te brengen, maar heb tijdens mijn outlap iets te hard gepusht. Jammer, want ik had misschien nog voor Charles kunnen komen, al is dat natuurlijk moeilijk te zeggen; iedereen zal wel kunnen roepen dat ze zich nog wel hadden kunnen verbeteren. Maar ik denk echt dat er een mogelijkheid was dat we nog wat verder naar voren hadden komen, want de auto voelde goed aan en ik had er wel vertrouwen in. Het is jammer dat het zo is geëindigd, maar dit is een goede uitgangspositie voor morgen, dus ik ben wel tevreden.”

Norris ziet een opwaartse lijn bij zijn team, maar realiseert zich terdege dat het weer hem vrijdag een handje heeft geholpen. “Het gaat beter en beter, maar op een zeker moment komt daar een einde aan. Nee, ik denk dat de omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld vandaag en ervoor hebben gezorgd dat we staan waar we nu staan. Als het volledig droog was geweest, dan zou ik niet derde zijn geworden. We hebben er beste van gemaakt en onszelf een goede kans op punten gegeven.”