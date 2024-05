Norris weet goede snelheid niet te verzilveren: “Gewoon dom”

“Ik pushte gewoon te hard, zo simpel is het”, zegt Lando Norris over zijn laatste snelle ronde in de vrijdagse kwalificatie. “De auto voelde zeer goed. Het was gewoon dom, om eerlijk te zijn. Ik maakte een paar fouten bij de eerste bocht en vanaf dat moment was het een flink aflopende zaak. Jammer, want het team heeft goed werk verricht. De upgrades werken. Ik ben tevreden over alles. Op één ding na dan”, wijst hij naar zichzelf.

De coureur uit Bristol heeft goede hoop dat hij in de negentien ronden tellende sprintrace in Miami plekken goed kan maken vanaf de negende startplek. “De pace was erg goed. We waren een van de snelsten. Ik zal mijn best doen”, aldus de Brit.

Teamgenoot Oscar Piastri kwalificeerde zich als zesde. “Het was gewoon een heel lastige sessie voor iedereen”, kijkt hij terug op SQ3. “Ik weet niet of de baan een beetje veranderde of dat we met zijn allen dachten dat het op de soft een stuk beter zou gaan. Maar ondanks dat ik voor mijn gevoel een behoorlijk afgrijselijke ronde reed, sta ik nog zesde, dus iedereen moet een slechte run hebben gehad. Lando reed in SQ2 de snelste ronde van de hele kwalificatie, dus het was een beetje vreemd allemaal.”

Piastri maakt zich geen al te grote zorgen over de bandenslijtage in de sprintrace, ondanks de warme omstandigheden op het circuit rond het Hard Rock Stadium. “Het zal voor iedereen zwaar worden, maar de banden lijken zich redelijk goed te houden”, aldus de Australiër. ”Het is alleen dat ze heel erg warm worden. Ik ben daar niet al te bezorgd over, maar het zou wel tot een spannende sprint kunnen leiden, met ook een paar coureurs die op een startplek staan waar ze anders niet staan.”

Ook McLaren-baas Zak Brown is hoopvol gestemd voor het verdere verloop van het weekend. “Op basis van wat we in SQ1 en SQ2 zagen, is het eindresultaat een beetje teleurstellend. Maar we leren hiervan en zullen het beter doen in de kwalificatie voor de Grand Prix“, aldus de Amerikaan, die ook wijst naar de nieuwe onderdelen die McLaren heeft meegenomen naar Florida. “Het team heeft goed werk verricht met de upgrades. Iedereen heeft erg hard gewerkt om ervoor te zorgen dat Lando hier over alle upgrades kan beschikken en Oscar over de helft. Het is niet eenvoudig om zo'n grote upgrade tijdens een sprintweekend te introduceren en dan ook nog eens op een stratencircuit, maar vooralsnog ziet het er allemaal goed uit.“

