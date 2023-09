McLaren introduceerde dit weekend in Singapore een upgrade, die onder meer bestaat uit aangepaste sidepods en nieuwe endplates voor de voor- en achtervleugel. Alleen Lando Norris heeft op het Marina Bay Street Circuit de beschikking over het nieuwe pakket, omdat McLaren niet voldoende tijd had om ook onderdelen te produceren voor Oscar Piastri.

“Ze hebben alles gedaan wat ze zouden moeten doen”, zegt Norris, na zich als vierde te hebben gekwalificeerd voor de Grand Prix van Singapore, over de nieuwe onderdelen. “Alles werkte eigenlijk al heel goed vanaf de eerste vrije training, net als eerder dit jaar met onze upgrade in Oostenrijk. De upgrade werkt zoals verwacht en het voelde al vanaf de eerste run goed aan, dus dat is een positief en geruststellend teken voor de toekomst. Er waren wat zaken die aangepast moesten worden, maar dat waren kleine dingen.”

Norris vindt het lastig om het oude en nieuwe pakket met elkaar te vergelijken, aangezien Monza en Singapore totaal andere circuits zijn. “Het is moeilijk in te schatten als je niet direct dingen met elkaar vergelijkt”, vervolgt de 23-jarige coureur uit Bristol. “Over het algemeen is de manier waarop je de auto bestuurt nog steeds hetzelfde; je zoekt nog steeds naar de limiet. Dus je klaagt nog steeds over dezelfde dingen en dezelfde problemen. Het is echter wel zo dat je waarschijnlijk iets sneller gaat terwijl je dit doet.”

Al met al is Norris tevreden over de upgrade. “Het is een goede zaak dat het gewoon doet wat het moet doen, terwijl we iets sneller gaan”, antwoordt hij. “We hebben zeker een stap voorwaarts gezet, wat geruststellend is voor deze race en voor de rest van het seizoen. Dus dat is positief.”

Piastri: “Snap dat upgrade naar Lando is gegaan”

Piastri sneuvelde in de andere McLaren - dus nog met het oude pakket - al in Q1. Dat heeft echter niets te maken met het ontbreken van de nieuwe onderdelen; de Australiër was slachtoffer van de crash van Lance Stroll. Piastri, die zich als zeventiende kwalificeerde, vindt het geen probleem dat hij de upgrade nog niet heeft ontvangen. “Want dit is een nieuw circuit voor mij. Dat is altijd een aspect en wordt een uitdaging”, zegt hij.

“Natuurlijk was het leuk geweest als we allebei de upgrade hadden gehad, maar ik snap volledig waarom het pakket naar Lando is gegaan”, vervolgt Piastri. “Ik heb de upgrade volgende week in Japan, daar kijk ik naar uit. Dat gezegd hebbende, proberen we het wel zo eerlijk mogelijk te houden. In Zandvoort kreeg ik bijvoorbeeld als eerste de nieuwe achtervleugel. Het gaat dus niet altijd dezelfde kant op. De upgrade ziet er goed uit en we kunnen een solide weekend hebben.”

