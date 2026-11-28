Formule 1 GP van Qatar

Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar

Het Duitse merk heeft dit weekend in Lusail elke sessie bovenaan afgesloten met een 1-2

Ed Hardy

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 20:59

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Lando Norris is ‘geschrokken’ van de snelheid van Mercedes tijdens de Grand Prix van Qatar. Volgens hem geeft dat McLaren een “goede indicatie” van het niveau waarop het in het Formule 1-seizoen 2027 moet zitten.

De Silver Arrows eindigde in aanloop naar de race van zondag in elke sessie tot aan de kwalificatie als eerste en tweede. George Russell staat op pole position en krijgt op de eerste startrij gezelschap van zijn teamgenoot en wereldkampioen Kimi Antonelli.

Tussen beide coureurs zat 0,128 seconde, met nog eens drie tienden naar Norris op de derde plek, al was diens achterstand van 0,480 seconde op pole zelfs kleiner dan de voorsprong die Mercedes in de eerdere sessies had.

Het snelle karakter van het Lusail International Circuit past Mercedes dus simpelweg goed. De dominante, kampioenschapswinnende W17 voelt zich in 2026 thuis op dit soort circuits.

“Ja, ik ben verrast door het verschil”, zei Norris, die de tweede startrij deelt met teamgenoot Oscar Piastri.

“Maar het is ook een heel ander circuit. We hadden het natuurlijk zwaar in Maleisië, maar zelfs daar, een van de laatste keren dat we echt veel snelle bochten hadden, zaten we volgens mij al in bocht 6 of bocht 7 en 8, of welke bochten het ook zijn, flink achter. Dat was een vrij goede indicatie dat we hier waarschijnlijk ook iets tekort zouden komen.”

Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Norris eindigde in oktober op Sepang als negende, met Piastri als zesde. Mercedes lag op koers voor de tweede en derde plaats achter Max Verstappen van Red Bull, totdat Russell laat in de race uitviel.

De wereldkampioen van 2025 vervolgde: “Sindsdien zijn er gewoon niet veel circuits geweest waarop echt duidelijk werd wat de beperkingen puur in snelle bochten zijn.

“Hier was het denk ik vanaf het moment dat we in VT1 naar buiten gingen, binnen een paar ronden, vrij duidelijk dat we niet op het niveau van die jongens zaten.

“Ze doen het geweldig. Ze zijn het hele seizoen al goed bezig. Ze hebben ons waarschijnlijk, of eigenlijk gewoon, wel even laten schrikken door te laten zien waartoe een auto in zulke snelle bochten in staat kan zijn.

“Wat zij heel goed hebben gedaan, is zich aan alle circuits aanpassen en er beter voorstaan dan wij.

“Ze hebben een auto die heel goed is in snelle bochten, maar als je terugkijkt naar Vegas, hadden ze ook een van de snelste auto's op de rechte stukken. Dat is iets waar wij moeite mee hadden.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

“Dus ik denk dat ze ons een goede indicatie hebben gegeven van het niveau waarop we volgend jaar moeten zitten.”

Piastri dacht er ongeveer hetzelfde over na zijn beste kwalificatieresultaat sinds zijn derde plaats in Baku in september. In Qatar kwalificeerde hij zich op 0,550 seconde van Russell.

“Ik denk dat het wel wat verrassend is hoe competitief ze zijn geweest”, zei de Australiër.

“De circuits waarop we ze de laatste tijd echt sterk hebben gezien, waren banen met heel lange rechte stukken.

“Hier draait het natuurlijk volledig om maximale downforce in snelle bochten. Tot nu toe hebben ze iedereen weggeblazen.

“Zeker met het oog op volgend jaar levert dit goede informatie op over waar we aan moeten blijven werken. Ik weet dat we flink pushen, dus duimen maar.”

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri bevestigde dan ook dat “derde en vierde absoluut het beste was wat we hadden kunnen doen”. Hij stelde dat het vooral opluchting geeft dat McLaren zich voor Red Bull heeft gekwalificeerd, dat vijfde (Isack Hadjar) en zesde (Verstappen) werd.

“Ik denk dat ze zelfs tijdens de kwalificatie op bepaalde momenten competitief oogden”, zei Piastri, die zich 0,046 en 0,087 seconde voor het Red Bull-duo kwalificeerde.

“Voor mijn gevoel waren al mijn ronden behoorlijk goed. Die van Lando moeten ook behoorlijk goed zijn geweest.

“Ik denk niet dat we echt iets hebben laten liggen. Het is fijn om voor ze te staan, maar we moeten ze altijd voor blijven.”

McLaren staat vierde en heeft voorafgaand aan de laatste twee Grands Prix van dit jaar negen punten achterstand op Red Bull, dat derde staat.

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