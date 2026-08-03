Lando Norris geprezen om 'echte wereldkampioensrit' in F1 GP van Hongarije
David Coulthard gaf Lando Norris een shout-out voor zijn dominante overwinning in de Hungarian Grand Prix
Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft regerend kampioen Lando Norris geprezen na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije, en omschreef de race van de McLaren-coureur als een "echte wereldkampioensprestatie".
Tijdens een recente aflevering van de Up To Speed-podcast samen met co-host Jolie Sharpe blikte Coulthard terug op de stand van zaken in het kampioenschap van 2026 nu de verplichte zomerstop in augustus ingaat. De voormalige Red Bull-coureur pikte Norris eruit, die op de Hungaroring de eerste Grand Prix-zege van het seizoen veilig stelde voor zowel zichzelf als McLaren.
Norris' titelverdediging in 2026 werd geteisterd door betrouwbaarheidsproblemen vroeg in het seizoen en een prestatieachterstand op rivalen Mercedes en Ferrari. Maar de formatie uit Woking heeft na de introductie van upgrades een sprong in performance laten zien.
De Brit veroverde de poleposition met slechts 0,012 seconden voorsprong op Ferrari's Lewis Hamilton. In de race verloor hij kortstondig de leiding aan zijn teamgenoot Oscar Piastri, die later contact had met Williams' Carlos Sainz terwijl de Spanjaard op een ronde werd gezet. Piastri viel uiteindelijk uit met een versnellingsbakprobleem.
Ondertussen nam Norris de leiding en controleerde hij de race tot aan de finishvlag.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Nogmaals een shout-out naar Lando voor wat een geweldig weekend qua prestaties was," zei Coulthard. "Een echte wereldkampioensprestatie, het hele weekend, voordat hij vertrekt voor [de zomerstop].
"Ik vond het grappig dat toen ze de coureurs in de persconferentie vroegen wat ze allemaal gaan doen in de zomerstop, iedereen een beetje naar Lando keek. Hij heeft de reputatie gekregen het feestbeest van de coureurs te zijn, wat volgens mij een beetje oneerlijk is, maar goed, daar is hij terechtgekomen."
Na de eerste seizoenshelft leidt Kimi Antonelli het coureursklassement met 219 punten. Lewis Hamilton volgt als tweede met 169 punten en George Russell staat derde met 160 punten. Charles Leclerc en Norris completeren de top vijf met respectievelijk 138 en 128 punten.
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