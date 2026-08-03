Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist

Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1

Formule 1
Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1

Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027

Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman

Formule 1
Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman

Lando Norris geprezen om 'echte wereldkampioensrit' in F1 GP van Hongarije

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Lando Norris geprezen om 'echte wereldkampioensrit' in F1 GP van Hongarije

Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996

Formule 1
Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996

Onderlinge kwalificatieduels in F1 2026 bij de zomerstop

Formule 1
GP van België
Onderlinge kwalificatieduels in F1 2026 bij de zomerstop

Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije
Formule 1 Hungaroring Pirelli test

Lando Norris geprezen om 'echte wereldkampioensrit' in F1 GP van Hongarije

David Coulthard gaf Lando Norris een shout-out voor zijn dominante overwinning in de Hungarian Grand Prix

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft regerend kampioen Lando Norris geprezen na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije, en omschreef de race van de McLaren-coureur als een "echte wereldkampioensprestatie".

Tijdens een recente aflevering van de Up To Speed-podcast samen met co-host Jolie Sharpe blikte Coulthard terug op de stand van zaken in het kampioenschap van 2026 nu de verplichte zomerstop in augustus ingaat. De voormalige Red Bull-coureur pikte Norris eruit, die op de Hungaroring de eerste Grand Prix-zege van het seizoen veilig stelde voor zowel zichzelf als McLaren.

Norris' titelverdediging in 2026 werd geteisterd door betrouwbaarheidsproblemen vroeg in het seizoen en een prestatieachterstand op rivalen Mercedes en Ferrari. Maar de formatie uit Woking heeft na de introductie van upgrades een sprong in performance laten zien.

De Brit veroverde de poleposition met slechts 0,012 seconden voorsprong op Ferrari's Lewis Hamilton. In de race verloor hij kortstondig de leiding aan zijn teamgenoot Oscar Piastri, die later contact had met Williams' Carlos Sainz terwijl de Spanjaard op een ronde werd gezet. Piastri viel uiteindelijk uit met een versnellingsbakprobleem.

Ondertussen nam Norris de leiding en controleerde hij de race tot aan de finishvlag.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Nogmaals een shout-out naar Lando voor wat een geweldig weekend qua prestaties was," zei Coulthard. "Een echte wereldkampioensprestatie, het hele weekend, voordat hij vertrekt voor [de zomerstop].

"Ik vond het grappig dat toen ze de coureurs in de persconferentie vroegen wat ze allemaal gaan doen in de zomerstop, iedereen een beetje naar Lando keek. Hij heeft de reputatie gekregen het feestbeest van de coureurs te zijn, wat volgens mij een beetje oneerlijk is, maar goed, daar is hij terechtgekomen."

Na de eerste seizoenshelft leidt Kimi Antonelli het coureursklassement met 219 punten. Lewis Hamilton volgt als tweede met 169 punten en George Russell staat derde met 160 punten. Charles Leclerc en Norris completeren de top vijf met respectievelijk 138 en 128 punten.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist

Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1

Formule 1
Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1

Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027

Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman

Formule 1
Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman
Vorig artikel Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996
Volgend artikel Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman

Beste reacties
Meer van
Lydia Mee

Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996

Formule 1
Formule 1
Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996

Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije

Formule 1
Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije

Sky F1-commentator: McLaren na upgrade klaar om Mercedes uit te dagen

Formule 1
Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Sky F1-commentator: McLaren na upgrade klaar om Mercedes uit te dagen
Meer van
Lando Norris

Andrea Stella: Lando Norris ‘veel zelfverzekerder’ dan in titeljaar 2025

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Andrea Stella: Lando Norris ‘veel zelfverzekerder’ dan in titeljaar 2025

Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Norris: 'Ik was in elk opzicht beter dan Piastri' in strijd om zege
Meer van
McLaren

Ocon openhartig over jaar aan de zijlijn: “Ik liep terug naar de auto en huilde”

Formule 1
Formule 1
Ocon openhartig over jaar aan de zijlijn: “Ik liep terug naar de auto en huilde”

F1-teams hebben tot "een halve seconde" nodig om bij finale van 2026 om zeges te strijden - Andrea Stella

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
F1-teams hebben tot "een halve seconde" nodig om bij finale van 2026 om zeges te strijden - Andrea Stella

Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Filip Cleeren
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat

Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026
Bekijk meer