Lando Norris geprezen als 'the real deal' om mentale weerbaarheid

Voormalig Formula 1-race-engineer Rob Smedley heeft de mentale kracht van Lando Norris geprezen en de McLaren-coureur "the real deal" genoemd.

Tijdens een aflevering van de podcast High Performance Racing besprak Smedley de publieke perceptie van de kampioen van 2025 na de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. Ondanks een gridstraf van 10 plaatsen liet Norris gedurende de hele race een sterk tempo zien.

Hoewel hij de Belgische Grand Prix als zevende finishte, pakte de Brit vervolgens in Hongarije zijn eerste grandprixzege van het seizoen.

"Wanneer je door de paddock loopt en met mensen praat, denk ik dat hij een beetje een slechte reputatie krijgt. Het is altijd zo van: 'O, Lando had deze geweldige juniorkarrière en daarom...' en die had hij ook. Geweldig in termen van hoe goed gefinancierd zijn juniorkarrière was. Ik denk dat hij alles had. Maar hij is hier nu nog steeds aangekomen, en hij moet nog steeds presteren," legde Smedley uit.

"Er zijn genoeg coureurs aan wier juniorkarrière meer geld is besteed dan aan die van Lando Norris en die niet hebben kunnen leveren in Formula 1."

Smedley voegde eraan toe dat hij niet denkt dat de kritiek van fans komt, maar stelde dat die in plaats daarvan komt van mensen "aan de rand" die geen teaminsiders zijn.

"Ik denk dat teaminsiders die weten hoe zwaar deze sport is en weten wat Lando Norris week in, week uit doet, niets anders dan lof hebben," vervolgde hij.

"Die gast is supersnel en nu is hij ook superconstant. En eigenlijk denk ik dat, ondanks al zijn ge*** en zijn Twitch of hoe het ook heet en zijn socialmediagedoe, en dat hij een beetje een karakter is, hij taai is.

"Hij heeft veel mentale veerkracht, en dat zagen we vorig jaar. Hij is heel, heel taai. Dus wat de opvoeding ook was, wat Adam, zijn vader, voor hem heeft gedaan en al de rest, vergeet dat allemaal. Die jongen is the real deal. Hij is heel, heel veerkrachtig."

Na zijn overwinning in de Grand Prix van Hongarije staat Norris vijfde in het rijderskampioenschap met 128 punten, 10 punten achter Ferrari-coureur Charles Leclerc op de vierde plaats en 19 punten voor Max Verstappen op de zesde plaats.