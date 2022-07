Norris: "Russell moest serieuzer worden bij Mercedes"

George Russell voegde zich na drie F1-seizoenen bij Williams begin dit jaar bij het grote Mercedes en dat vergde volgens goede vriend Lando Norris veel van de Brit. Volgens de McLaren-coureur dient zijn landgenoot de zaken nu veel serieuzer te benaderen, terwijl hij bij Williams met minder druk reed. Tot op heden heeft Russell drie derde plaatsen gepakt in de W13 en finishte hij alleen in zijn thuisrace niet. Met 128 punten staat de Mercedes-coureur vijfde in de stand en heeft hij negentien stuks meer dan teamgenoot Lewis Hamilton. Norris vindt dat Russell goed presteert, maar dat het onvermijdelijk was om zijn aanpak te veranderen.

"Ik was daarvoor al onder de indruk", zegt Norris. "Maar ik vind dat hij zeer goed omgaat met Lewis, een groter team en de druk. Hij is onwijs constant. Ik vind het met name knap dat hij er altijd staat, los van Silverstone. Daar had hij juist een belabberd weekend. Ik denk dat mensen veranderen door de druk, F1 überhaupt en dat het er aan ligt bij welk team je rijdt. Je voelt je wellicht vrijer op het moment dat je goed presteert bij een team dat het lastig heeft. Je voelt dan meer dat je er bovenop zit. Op een bepaalde manier wil je ook zo lijken. Als je naar een groter team gaat, dan wil je niet dat mensen zien dat je fouten maakt. Daarom word je meer rechtdoorzee en maak je minder grappen. Het is niet dat iemand met opzet verandert. Het komt door de omgeving waarin je zit. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen op bijvoorbeeld televisie."

Norris beaamt dat de situatie vergelijkbaar is met zijn tweede F1-seizoen bij McLaren, waarin hij ook voor een serieuzere aanpak ging. "Het was exact hetzelfde", vervolgt de Brit. "Het was wel met name mijn eigen keuze. In 2019 kwam ik er slecht uit doordat ik mijzelf op een bepaalde manier presenteerde. Na F2 en F3 krijg je plots allemaal camera's op je gericht en dan wil je er zeker van zijn dat je je goed gedraagt."