De kleurstelling van de nieuwe auto van McLaren was al eerder gepresenteerd, wat woensdag – op de dag van de officiële dag van de presentatie – volgde waren een paar summiere foto’s van de daadwerkelijke auto waarmee Lando Norris en Oscar Piastri dit jaar de strijd willen aangaan met vooral Red Bull Racing.

Norris, vorig jaar goed voor zeven podiums en een zesde plaats in het kampioenschap, kan niet wachten om de shakedown van de MCL38 te verrichten. "Ik vind het geweldig om achter het stuur van de MCL38 te kruipen en te zien hoe hij rijdt", aldus de Engelsman die alweer aan zijn zevende Formule 1-seizoen begint. “De kleurstelling van de nieuwe auto ziet er geweldig uit, het is leuk om vandaag de baan op te kunnen.”

McLaren MCL38 Photo by: McLaren

Het team uit Woking kende vorig jaar een dramatische start van het seizoen, maar na enkele personele wijzigingen in het management, werd gaandeweg het jaar de weg omhoog gevonden. Tegen het einde van 2023 was de McLaren MCL60 zelfs de tweede auto achter de ongenaakbare RB19 van Red Bull.

Uiteindelijk werd het team vierde in het constructeursklassement, maar de opmars smaakt naar meer. Norris hoopt met de MCL8 voort te kunnen borduren op de successen van vorig seizoen. “Ik kijk ernaar uit om de auto aan de tand te voelen in Bahrein”, blikt Norris alvast vooruit. “Ik heb het volste vertrouwen in het team dat we na de ommekeer van vorig seizoen door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Maar de echte test komt natuurlijk pas wanneer we de auto aan de tand voelen tijdens het testen, in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is kort, Norris heeft die tijd goed gebruikt. "De afgelopen weken heb ik in het MTC samen met mijn technische team hard gewerkt aan de simulator om ervoor te zorgen dat we helemaal klaar zijn voor volgende week. Ik wil iedereen langs de baan en in de fabriek bedanken voor hun werk om ons zover te krijgen. Ik kijk ernaar uit om naar Bahrein te gaan en weer te racen."