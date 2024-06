Norris denkt dat McLaren F1 Verstappen kan verslaan

De laatste Formule 1 Grands Prix heeft McLaren het Red Bull Racing en Max Verstappen bijzonder lastig gemaakt, maar de teller qua zeges blijft op een staan, want alleen in Miami was Lando Norris de snelste. Een reeks aan tweede plaatsen volgde, races waarin de zege niet ver weg was. Norris denkt dan ook dat in Oostenrijk kansen liggen voor zijn werkgever om Verstappen te verslaan, maar vanzelf gaat het niet. "Ik ben heel blij dat het om de kleine dingen gaat. Het is nu een kwestie van net wat netter werken en iets beter ons werk doen", vertelt de Brit. "We kunnen nu verder gaan en races gaan winnen. Dat is zeker mogelijk gezien de performance van het team en wat momenteel mijn performance is."

Het doel is dus Verstappen verslaan, wat volgens Norris een gigantische opgave is. "We vechten tegen een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. En dan is de rest van het veld er ook nog, die kunnen zomaar meedoen", legt hij uit. "Alles moet perfect gaan en vorig weekend [in Spanje, waar Norris tweede werd] was dat niet zo. Het enige wat niet goed was [de start], kostte ons de zege."

Piastri: Onderschat Red Bull niet

Het gaat de laatste weken vooral over de sterke vorm van Verstappen. Zijn teamgenoot Sergio Pérez is namelijk helemaal weggezakt, terwijl de Nederlander vooraan meedoet en races wint. Oscar Piastri benadrukt dat het daarom ook niet goed is om Red Bull als team niet mee te nemen in het wegen van de prestaties van Verstappen.

"Ik denk dat we ze nooit onderschat hebben. We onderschatten nooit hoe goed ze op operationeel vlak zijn. Kijk maar naar de pitstops, op dat gebied zijn ze volgens mij zelfs de sterkste van de paddock", begint Piastri. "Wij hebben het wereldrecord en zijn op dat gebied ook goed, maar zij zijn constant sterk [met de pitstops]. Strategisch zijn ze altijd sterk. We wisten dat als we een net zo'n goede auto zouden hebben, het alsnog lastig zou worden om van hen te winnen. En dat is nu het geval. Het kan zijn dat anderen het team hadden onderschat, maar wij doen dat niet."