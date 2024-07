Norris gelooft in Hongaarse GP-zege: “Anders geen goede dag!”

Ondanks dat Red Bull een groot updatepakket heeft meegenomen naar Hongarije, delen Lando Norris en McLaren dit weekend de lakens uit op de Hungaroring. Na op vrijdag bovenaan te zijn geëindigd en de snelste tijd te hebben gereden in de laatste vrije training op zaterdag, was ook de pole-position een prooi voor de coureur uit Bristol.

“Ik ben ontzettend blij”, reageert Norris na het behalen van zijn derde pole in de Formule 1. “Dit was geen eenvoudige kwalificatie door de veranderlijke omstandigheden, maar we zijn bovenaan geëindigd. Ik ben ook voor het team erg blij. Dat we eerste en tweede staan op de grid, maakt het allemaal nog mooier.”

Op de vraag of de goede vorm van McLaren vertrouwen geeft voor de race op zondag, laat Norris weten: “Ja, maar we hadden al vertrouwen. Daar hadden we niet per se meer van nodig en daar waren we ook niet naar op zoek. We waren de laatste paar weekenden telkens vol vertrouwen dat we een goede auto hadden om voor pole mee te vechten. Zoals we dat vandaag ook hebben gedaan. Zoals ik al zei, heeft het team goed werk geleverd. We zijn ons elk weekend aan het verbeteren met deze pole tot gevolg.”

De omstandigheden zouden op zondag wel eens anders kunnen zijn dan op zaterdag, maar Norris ziet de wedstrijd met vertrouwen tegemoet. “We hebben de beste uitgangspositie, ongeacht hoe de condities in de race zullen zijn. Ik heb er zin in. We hebben twee wagens vooraan op de grid staan, dus we bevinden ons in de positie om de regie te kunnen nemen. Zo lang we blijven waar we nu staan, zijn we tevreden.” Norris heeft duidelijk goede hoop dat hij zondag de race dus kan winnen. “Dat is wat ik verwacht. Als dat niet het geval is, dan is het geen goede dag geweest! De auto is goed en volgens mij rijd ik goed, dus het mag duidelijk zijn wat het doel is voor morgen.”