Norris gelooft in F1-titelkansen: "Er kan heel veel gebeuren"

Lando Norris is bezig aan een goede reeks. De Formule 1-coureur van McLaren werd namelijk de afgelopen drie races tweede, eerste en tweede. Daarmee is de Brit nu de nummer vier in de tussenstand van het coureurskampioenschap en de top-drie is binnen schootsafstand. Het gat naar nummer één Max Verstappen is met zestig punten groot, maar Norris sluit niet uit dat hij dit jaar nog een gooi naar de titel kan doen. "We zijn nog maar op een derde van het seizoen. Ik denk dat er heel veel verschillende dingen kunnen gebeuren", legt de enkelvoudig racewinnaar uit in gesprek met Sky Sports F1.

De eerstvolgende kans om wat van de voorsprong van Verstappen weg te snoepen is tijdens de Grand Prix van Monaco. Het circuit door de smalle straten van het prinsdom biedt volgens Norris genoeg kansen voor succes. "Hier kan van alles gebeuren, dus ik zou zeker geen 'nee' zeggen", antwoordt de man uit Bristol op een vraag of hij de race kan winnen. "Ik ben er wel klaar mee om de kansen van ons team te onderschatten. We gaan dit weekend in met een goede reeks aan resultaten - tweede, eerste, tweede - en ik zie geen reden waarom we die reeks niet kunnen doortrekken. Het is de afgelopen jaren niet echt ons beste circuit geweest, maar er kan van alles gebeuren."

Norris had graag Senna zien racen

In Monaco heeft McLaren de MCL38 in een Senna-livery gestoken, als eerbetoon aan de coureur die dertig jaar geleden omkwam tijdens een crash op Imola. Norris, die voor de gelegenheid ook een speciale Senna-helm meeneemt, heeft de legende nooit zien racen, maar Senna is wel voor hem een inspiratiebron. "Ik had hem graag zelf zien rijden. Zeker hier op Monaco. Iedereen heeft dat gezien, of over gehoord of over gesproken. Ik zou graag terug in de tijd gaan en dat ook meemaken", aldus de 24-jarige Brit. "Dit is een eerbetoon aan Senna. Voor wat hij betekend heeft voor F1 en McLaren als team. Het motiveert ons als team omdat we dan zien wat we kunnen bereiken. Met zijn overwinningen, waarmee hij de succesvolste coureur op Monaco is, is dit de perfecte plek om dit te doen."