Norris gefrustreerd: FIA luistert gewoon niet naar ons

Ferrari-coureur Carlos Sainz crashte in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Miami in bocht 13. De Spanjaard klaagde de rest van het weekend over flinke nekpijn. In de rijdersbriefing op vrijdagavond haalde de Madrileen het incident aan en stelde voor om in de betreffende bocht een tecpro barrier te plaatsen. Deze systemen absorberen de klap beter, maar de FIA negeerde het advies en ondernam geen actie. Op zaterdag ging Esteban Ocon op dezelfde plek in de fout en klapte met liefst 51G in de betonnen muur. De Alpine-coureur kon door de schade niet deelnemen aan de kwalificatie en moest de race daardoor vanaf de laatste plaats aanvangen. Ook klaagde hij net als Sainz over fysiek malheur.

McLaren F1-coureur Lando Norris maakte zich tijdens het weekend al hard voor de komst van een tecpro barrier. Hij verwacht dat de discussie tijdens de komende race in Spanje voortgezet wordt. “We leren van fouten, en ik hoop dat de FIA leert van wat er in Miami gebeurd is”, aldus de Brit. “Als coureurs begrijpen wij dingen anders dan de personen die niet in deze auto’s rijden. Wanneer wij advies geven, is het belangrijk dat dat meegenomen wordt en er actie wordt ondernomen. Zeker wanneer het grote consequenties heeft zoals met deze tecpro. Het gebeurde eenmaal, wij zeiden er wat van en er gebeurde niets. Het gebeurde nogmaals en de gevolgen waren zelfs nog heviger. Men moet gewoon naar ons luisteren. Wij zijn degenen die in de auto’s rijden. Wij weten over heel veel dingen meer dan zij, over sommige dingen weten zij weer meer. We moeten gewoon beter samenwerken. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat we gehoord worden.”

De McLaren-coureur voegt toe dat het “een behoorlijk veiligheidsprobleem betrof”. “Bovendien was het een dure, het chassis van Esteban is afgeschreven. Ze moeten gewoon meer actie ondernemen.”