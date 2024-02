Met het vertrek van Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes komt een van de meest gewilde stoeltjes op de grid vrij. De Brit trekt naar Ferrari en dus moet het team onder leiding van Toto Wolff op zoek naar een vervanger. Verschillende namen zijn al voorbij gekomen, maar Lando Norris is geen optie. Een week voordat bekend werd dat Hamilton het plekje bij Mercedes vrijmaakte, kwam het nieuws van de contractverlenging van Norris naar buiten en laatstgenoemde stond op het verlanglijstje van Mercedes. Desondanks heeft Norris geen spijt van het verlengen van zijn contract.

"Nee, ik ben heel blij [met de timing]. Ik had de keuze om te wachten", legt de McLaren-rijder uit tijdens de persconferentie tijdens de testdagen in Bahrein, die daarna vrij cryptisch doorgaat. "Ik wist dat er kansen op mijn pad zouden komen. Ik wist welke kansen ik op dat moment had, vorig jaar en dit jaar. Ik wist wat er had kunnen gebeuren of wat er de komende jaren sowieso gebeurt." Motorsport.com heeft vernomen dat zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri ten tijde van het ondertekenen van hun nieuwe contract al gehoord had dat een overstap van Hamilton naar Ferrari tot de mogelijkheden behoorde.

Ontwikkeling McLaren van groot belang

Bij de bekendmaking van de contractverlenging maakte Norris er geen geheim van dat de ontwikkeling die McLaren doormaakt de doorslaggevende factor was om zijn handtekening onder de verbintenis te zetten. Halverwege 2023 zette de formatie uit Woking een gigantische stap, er is een nieuwe windtunnel en met Rob Marshall en David Sanchez zijn er twee gerenommeerde technici aangetrokken. "Ik heb vertrouwen in het team en vertrouwen door de behaalde resultaten", aldus de 24-jarige coureur. "Ik zou natuurlijk nog blijer zijn als we meer van mijn doelen hadden bereikt, maar het belangrijkste is dat ik veel plezier haal uit het werken met de mensen hier. Dat is altijd al iets geweest wat ik belangrijk vind: genieten. Ik denk dat dat belangrijk is om als team beter te worden en tegelijkertijd iedereen te leren kennen en te pushen."

Over het team is Norris meer dan tevreden. "Ik weet zeker dat iedereen de capaciteiten heeft om van het team een topteam in de Formule 1 te maken. Ik ben dus heel blij", besluit de man uit Bristol.