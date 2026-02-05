Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine

Lando Norris reed vorige week tijdens de besloten shakedow op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste meters in de nieuwe McLaren MCL4. Na afloop kwam hij tot een verrassende conclusie. "Het voelt in sommige opzichten meer als een F2-auto, qua manier waarop je ermee moet rijden", aldus de regerend F1-wereldkampioen en de nummer twee van het F2-seizoen 2018.

Gevraagd wat hij daarvan vond, moest Norris het antwoord nog even schuldig blijven. "We hebben in Barcelona al best veel hebben begrepen over hoe je met de auto moet rijden, maar in Barcelona praat je over bochten in de vierde en derde versnelling, vrij open en breed. Als je naar stratencircuits of hobbelige, langzamere banen gaat, dan zitten we nog met vraagtekens. Bahrein zal een aantal van die vragen beantwoorden. Ik weet op dit moment nog niet of ik het fijn vind of niet."

Lando Norris in actie in Barcelona. Foto door: McLaren

De huidige F1-auto’s verschillen sterk van hun voorgangers: de chassis' zijn kleiner en lichter en voorzien van actieve aerodynamica. Daarnaast wordt bijna de helft van het vermogen van de krachtbron geleverd door elektrische energie, met extra boosts voor zowel inhalen als verdedigen.

Formule 2-motoren zijn weliswaar ook turbo’s, maar die worden niet elektrisch ondersteund. De gelijkenis waar coureurs op doelen zit dus vermoedelijk vooral in het chassis en het rijgedrag – Norris is in ieder geval niet de eerste die die vergelijking maakt.

Prestaties of rijgedrag?

De vergelijking werd vorig jaar tijdens de Grand Prix van Las Vegas ook al gemaakt door Jak Crawford. De Aston Martin-reservecoureur gaf toen een inkijkje in het simulatorwerk dat hij deed en noemde het "vrij vergelijkbaar als rijden met een F2-auto." Ook Isack Hadjar deed een duit in het zakje. De coureur van Red Bull Racing raakte echter een gevoelige snaar, want hij had het niet over het rijgedrag, maar over de prestaties toen hij zei dat de nieuwe auto qua performance "dichter bij een F2-auto" zat.

De FIA was niet blij met dat frame, zo liet Nikolas Tombazis, directeur single-seaters van de autosportfederatie, direct weten. “Ik denk dat opmerkingen over het tempo van Formule 2 er ver naast zitten", zei hij. "We praten over rondetijden die in het algemeen één tot twee seconden langzamer zijn, afhankelijk van het circuit en de omstandigheden. Het zou aan het begin van een nieuwe cyclus onzinnig zijn om sneller te zijn dan in de vorige cyclus."

"Vanuit reglementair oogpunt kost het ons niets om de auto’s sneller te maken, dat is heel eenvoudig. Maar je moet geleidelijk terugwinnen wat je door natuurlijke ontwikkeling verliest. Je kunt een nieuwe cyclus dus niet sneller beginnen dan de vorige." En dus is het logisch dat de nieuwe generatie auto's iets langzamer is, vervolgde Tombazis. "De auto’s zijn iets langzamer, maar er is op geen enkele manier discussie dat dit geen Formule 1 meer zou zijn."

Formule 2 veel langzamer

Wat rondetijden betreft leverde de shakedown in Barcelona een officieus ijkpunt op: Ferrari-coureur Lewis Hamilton noteerde vrijdag een 1.16.348. Dat is ongeveer vijf seconden langzamer dan de poleposition van vorig jaar. Gezien de steile leercurve waar iedereen voor staat – en de betere baancondities in juni – zal dat gat richting de Spaanse Grand Prix waarschijnlijk een stuk kleiner zijn.

Ter vergelijking: de F2-pole van vorig jaar, gereden door Arvid Lindblad, stond op 1.25.180. Dat is dus niet echt vergelijkbaar. Opnieuw verschoof de discussie daarmee van het oorspronkelijke onderwerp – het rijgedrag. Gabriel Bortoleto ging op de eerste testdag in Barcelona nog maar eens in op dat rijgedrag, zonder een oordeel te vellen. "Het is heel gaaf dat de powerunit nu voor 50 procent elektrisch is. Je komt uit de bocht en er wordt zoveel snelheid ingezet, dan zie je hoe sterk de krachtbron is. Dat is anders en daar moet je aan wennen, je moet je rijstijl aanpassen. Maar, het blijft een raceauto."