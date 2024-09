Op vrijdag waren het Ferrari en McLaren die sterk uit de startblokken kwamen in Singapore. Zij verdeelden de snelste tijden in de eerste trainingen, terwijl Red Bull een zeer moeizame start op het Marina Bay Street Circuit kende. “We hadden niet de grip die we graag wilden hebben, ik had het gevoel dat we veel meer gleden dan normaal. Daardoor hadden we vooral problemen in de tweede training”, zei Max Verstappen aan het einde van de dag. De vraag was of Red Bull de zaakjes na een nacht analyseren en schaven aan de afstelling in de sim beter voor elkaar zou hebben op zaterdag.

De laatste oefensessie in Singapore kende een ietwat valse start. Kort nadat de training in gang was gezet, moest de rode vlag namelijk worden uitgehangen vanwege een varaan (een grote hagedis) die over de baan wandelde. Op het moment dat de actie werd stilgelegd, waren alleen Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll nog maar op het circuit geweest. Een tijd hadden ze nog niet gereden. De varaan werd door twee marshals van de baan gejaagd, wat een hilarisch beeld opleverde doordat het dier het op een rennen zette. Het was overigens niet de eerste keer dat een varaan zich op het circuit van Singapore liet zien. Vorig jaar gebeurde dit tijdens de eerste training en in 2016 was het ook al raak.

Nadat de varaan verwijderd was - het beest verkeert volgens een woordvoerder van de FIA in goede gezondheid - werd er volop gereden op de baan aan de Marina Bay. Voor Red Bull begon de dag bemoedigend. Max Verstappen en Sergio Pérez stonden na hun eerste runs op medium banden bovenaan, met respectievelijk een 1.32.044 en een 1.32.180. “De auto is veel beter”, merkte de regerend wereldkampioen op, alvorens de snelste tijd aan te scherpen naar 1.31.630. Later in de training nam Ferrari over aan de bovenkant van de tijdenlijst. Charles Leclerc bracht met 1.31.525 een nieuwe snelste tijd op de klokken en Carlos Sainz sloot aan op P2 met 1.31.623.

In de slotfase kwamen de zachte banden tevoorschijn om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. George Russell deed dit als een van de eersten en zette zijn Mercedes op P1 met een 1.31.125. Verstappen kwam daar niet aan. De Limburger bleef steken op 1.30.540, waarmee hij achter Oscar Piastri derde kwam te staan. Hij zakte nog naar de vierde plek, nadat Lando Norris paars was gegaan in alle sectoren en een 1.29.646 had gereden, waarmee hij bijna een halve seconde sneller was dan de rest. Leclerc en Sainz kwamen in de eindfase van de sessie niet verder dan de vijfde en zesde tijd. “Ik had gewoon geen grip”, meldde eerstgenoemde bij terugkeer in de pits.

Lewis Hamilton was maar een paar honderdsten langzamer dan Sainz en zevende, terwijl Williams een sterke indruk maakte met de achtste tijd van Alexander Albon en negende tijd van Franco Colapinto, die slechts een fractie van een seconde van zijn teamgenoot af zat. Alonso maakte de top-tien compleet door nipt sneller te gaan dan Yuki Tsunoda in de RB en Nico Hülkenberg in de Haas.

Verschillende coureurs hadden een momentje in de derde training. Zo kwam Albon bij de vijftiende bocht aan de binnenkant tegen de muur, wat hem een lekke voorband opleverde, en schoot Russell tot twee keer toe een uitloopstrook op; eerst bij de veertiende bocht en later bij Turn 7.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Varaan veroorzaakt rode vlag tijdens VT3 in Singapore

Uitslag derde training GP van Singapore