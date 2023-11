McLaren begon slecht aan het seizoen 2023, maar dankzij updates slaagden zij erin om in de tweede seizoenshelft regelmatig de nummer twee achter Red Bull Racing te zijn. Daardoor kon het Britse team alsnog de vierde plaats in het constructeurskampioenschap in de wacht slepen. Toch is er volgens Lando Norris genoeg potentie om in 2024 nog een stap te zetten. "Om Mercedes en Ferrari in te halen op gebied van snelheid... We staan al twee jaar achter ze", zegt Norris. " Zij hebben niet echt stappen vooruit gezet terwijl wij een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt. En er zijn nog genoeg zaken die we kunnen verbeteren, dat weten we. Dit is een goede periode voor ons."

Het gaat er volgens Norris om dat er 'meer puzzelstukjes op hun plaats vallen', maar uiteindelijk heeft het team wel de 'belangrijkste stukjes' gevonden. "We weten welke kant we op moeten gaan, dus ik ben echt heel trots op het gehele team. Als we nu in Bahrein hadden gestaan en ik vooruit had gekeken, dan zou ik al tegen het seizoen opzien. Dat we nu dan zeven podiumplaatsen hebben behaald, samen met alle geweldige momenten, had ik absoluut niet verwacht."

Op de goede weg

Wat ook voor optimisme zorgt bij McLaren, is het feit dat zij sinds dit seizoen beschikken over een nieuwe windtunnel. Die ging nog op tijd in gebruik om in 2024 de eerste effecten ervan te zien. Bovendien heeft McLaren personeel overgenomen van andere teams, waaronder Rob Marshall van Red Bull en David Sanchez van Ferrari. Norris kijkt daarom uit naar volgend seizoen. "Ik ben erg enthousiast. Als we het seizoen waren begonnen zoals we halverwege het seizoen presteerden, dan waren we tweede geworden bij de coureurs en constructeurs", klinkt de Brit zelfverzekerd. "Ik weet dat het niet altijd zo werkt, maar we zijn op de goede weg. Dat is wat ik probeer te zeggen."

"We hebben nieuwe mensen aangenomen die in 2024 arriveren. Misschien kunnen zij dus nog niet direct alles brengen voor die auto. Maar sommige dingen weten we nu al. We hebben de afgelopen vier, vijf of zes maanden geleerd van de vooruitgang die we hebben geboekt. We hebben veel geleerd. Ik ben enthousiast omdat we eindelijk op de goede weg zijn en we weten welke richting we op moeten. Ik wil het seizoen gewoon goed beginnen. Als dat in Bahrein al kan, ben ik nog veel enthousiaster", besluit Norris.