Het heeft even mogen duren, maar Lando Norris mag zich na de Grand Prix van Miami Formule 1-racewinnaar noemen. De Britse coureur had wat geluk nodig met de safety car, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Een aantal maanden verder reflecteert de rijder in een exclusief gesprek met Motorsport.com terug op de dag en vertelt hij of hij nu minder druk voelt.

"Voor sommige mensen levert dit [een overwinning] veel verschil op, voor sommigen wat minder. Ik merkte ook wel een verschil, maar dat is minder groot dan de mensen denken", verklaart de nummer twee uit de stand voor het wereldkampioenschap. "Dit jaar heb ik een andere mindset. Begin dit jaar zei ik namelijk al dat ik een race zou winnen. Zelfs vorig jaar zei ik al dat ik dit jaar een race ging winnen. Ik weet nog dat ik dat in een van mijn eerste interviews dit jaar zei."

Volgens Norris is het best opmerkelijk dat hij daar zoveel vertrouwen in had. "Normaal zou ik dat niet zo zeggen, zeker niet gezien het geloof in wat ik kon bereiken. Dit jaar staat alles goed - zowel ik als de auto - en als we alles goed doen, dan kunnen we een race winnen", aldus de man uit Bristol. "Maar ik bleef erin geloven. Ik wist dat de dag zou komen. Ik had alle geduld van de wereld en dat vond ik niet erg."

Nu er een overwinning achter zijn naam staat, betekent het niet dat Norris alles wat hij daarvoor deed anders doet. "Als je er nu over nadenkt, weet je dat je het kan. Heel soms trok ik dat een beetje in twijfel - ik dacht wel eens 'fuck, dit gaat nooit mijn kant op vallen -, maar nu denk ik 'ik heb het al eens gedaan, dus ik kan het opnieuw'", vervolgt de McLaren-coureur. "Behalve dat ga ik nu niet meer andere dingen denken. Ik ga de baan op en probeer zo snel mogelijk te rijden. Het is een simpele mindset, dus ik zou niet willen zeggen dat ik heel anders ben gaan denken." Het enige wat Norris echt opvalt, is dat de buitenwereld hem anders benadert nu hij van de nul af is: "Dat is misschien wel het coolste gedeelte van dit alles."