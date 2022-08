Norris: "Langlopende F1-deal bij McLaren geeft mij betere balans"

Lando Norris debuteerde in 2019 bij McLaren in de Formule 1. Dankzij sterke prestaties in alle vier de seizoenen settelde hij zich goed bij het Britse raceteam. De Engelsman bezit een deal die hem tot eind 2025 bij McLaren houdt. Dat bewijst dat McLaren veel vertrouwen in Norris heeft. De 22-jarige rijder stelt dat zijn langlopende contract druk wegneemt, aangezien hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. Hij heeft tevens iets om naar uit te kijken, nu men in Woking de boel qua middelen aan het opfrissen is. "Het is niet dat het nu niet goed is, maar hopelijk geven de nieuwe windtunnel en andere projecten ons uiteindelijk een betere performance in 2024 en 2025. Daar kijk ik naar uit", zegt de McLaren-coureur in een interview met Motorsport.com. "We gaan echt niet ineens winnen, maar ik houd mezelf wel voor dat het ons zeker in de juiste richting gaat helpen. Er zijn veel zaken die we als team goed doen. Soms zelfs beter dan de topteams, al heb ik soms de auto niet om dat te laten zien."

Norris geeft aan lekker in zijn vel te zitten. "Mijn gevoel zegt dat ik er goed aan heb gedaan door hier langer te blijven. Ik geniet ervan. Dat is voor mij het belangrijkste. Elk jaar kijk ik weer uit naar wat de toekomst gaat brengen. Ik raak steeds optimistischer over waar we kunnen eindigen." Norris is in het verleden open geweest over zijn mentale worstelingen met name in het begin van zijn F1-loopbaan. Hij twijfelde over zijn prestaties en vermogen om alles bij te benen. Norris heeft echter sterke resultaten neergezet en is ook meer geïnteresseerd geraakt in zaken buiten F1. Zo heeft hij met Quadrant een eigen bedrijf, waar hij zijn passie voor gamen combineert met onder meer kleding.

Voor de Engelsman heeft stabiliteit in de Formule 1 een groot verschil gemaakt in de balans tussen werk en privé. Hij voelt zich beter op het circuit, maar ook in zijn persoonlijke leven buiten F1. "Ik voel me relaxter", vervolgt hij. "Voor mijn gevoel presteer ik aardig goed. Ik lever wanneer het moet en voel me ontspannen op de baan. Ik kan daarbij ook een fijn leven leiden en kan meer relaxen zodra ik weg ben van F1. Ik denk minder na over wat beter moet, wanneer ik het ergens verkeerd heb gedaan. Dat was eerder wel zo. Ik dacht dan: 'Waarom deed ik het daar zo slecht? Waarom ben ik nooit goed als ik hier rijd?'. Ik dacht daar veel aan en kon niet ontspannen. Nu doe ik zoveel ik kan en probeer zo efficiënt mogelijk werk te leveren. Daarnaast kan ik daarbuiten ook een ander leven leiden."