Het grote feest van Lando Norris op het podium heeft schade opgeleverd aan de kostbare trofee voor de winnaar van de Hongaarse F1-race. De Brit vierde zijn tweede plek zoals hij sinds zijn jonge jaren een podium viert: de champagnefles werd op de bovenste trede van het podium geslagen zodat de champagne uit de fles spuit. Door de klap viel echter ook de dure bokaal van het bovenste treetje af, waardoor die in stukken brak.

Het moet de maker van de prijs pijn hebben gedaan toen hij de schade aan de boven- en onderkant zag. Het Hongaarse bedrijf Herendi Porcelanmanufaktura heeft zes maanden met de hand aan de trofee gewerkt en de kosten liepen op tot 45.000 dollar. In eerste instantie lachte Norris de schade nog weg en gaf hij winnaar Max Verstappen de schuld: "Hij had hem te dicht bij de rand gezet", grapte de jonge Brit.

Aan de vooravond voor de Grand Prix op Spa was de McLaren-coureur serieuzer, zeker gezien de culturele waarde de bokaal met zich mee droeg: "Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden. Het was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik weet hoeveel dit voor de Hongaren en hun cultuur betekent. Vanzelfsprekend wil ik van de tijd op het podium genieten, maar het was nooit mijn bedoeling om zoiets te doen."

De uit Bristol afkomstige coureur laat weten zijn vieringen op het podium niet aan te passen: "Daar is geen reden voor. Ik zal misschien wat voorzichtiger zijn en de trofeeën eerst aan de kant zetten om daarna weer verder te gaan."

Excuus aan Verstappen

Ook aan Verstappen bood de 23-jarige coureur zijn excuus aan: "Ik heb dat al gedaan. Ik maakte er wat grappen over en misschien had ik dat beter niet kunnen doen. Ik voel me er slecht over, als Max dat bij mij had gedaan zou ik ook boos zijn! Ook aan de makers wil ik mijn excuus aanbieden, zij hebben er veel tijd in gestoken. Ik wilde niet dat dit gebeurde."

Verstappen zelf vindt het allemaal niet zo erg, bij Red Bull Racing worden alle gewonnen prijzen immers in de bekende vitrinekast in de fabriek in Milton Keynes gezet: "De beker is toch niet van mij. We krijgen ook een nieuwe, dus dat is niet erg." Op de vraag van Motorsport.com wat er met de oude gaat gebeuren weet de Nederlander niet: "Ik geloof dat hij nu terug in de fabriek is. Het duurt zoals ik gehoord heb zes maanden voordat hij gerepareerd is."

Video: Trofee Verstappen sneuvelt door champagnetruc Norris