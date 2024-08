Norris euforisch na 'bijna perfecte race' in F1 GP van Zandvoort

Het is Lando Norris gelukt om voor de tweede keer in zijn Formule 1-carrière een Grand Prix te winnen. De McLaren-coureur verloor bij de start op Zandvoort nog wel de leidende positie aan Max Verstappen, maar zette dat al snel weer recht. Uiteindelijk was het gat naar de Nederlander die als tweede eindigde meer dan 22 seconden. Norris is na zijn overwinning erg blij, maar tegelijkertijd is het volgens hem geen perfecte race.

"Dit voelt geweldig, maar het was weer geen perfecte race. Dat kwam door de eerste ronde", vertelt een breed lachende Norris na afloop van de GP. "Daarna was het schitterend. De pace was heel ongelooflijk. Daardoor kon ik me ook comfortabel voelen. Ik kon pushen en langs Max komen, en dat was het belangrijkste. Het was eigenlijk rechttoe rechtaan deze race, wel nog altijd zwaar, maar ik heb er wel van genoten."

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Norris bij de start niet goed weg kwam. Hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan en bleef vlak achter Verstappen rijden. In ronde acht zette de coureur uit Bristol de uiteindelijk allesbepalende inhaalactie in. Dat het zo makkelijk ging, dat had de McLaren-rijder niet verwacht. "Vanaf ronde vijf tot zeven had ik gedacht dat Max een gat zou trekken, maar dat gebeurde niet", legt Norris uit. "Ik dacht dat we vanaf dat moment een mooi gevecht zouden hebben, maar het leek erop dat hij moest afhaken. Mijn pace werd vanaf dat moment alleen maar beter." Dat laatste werd onderstreept door de snelste ronde die hij in de slotronde neerzette.

Norris voelde zich na het inhalen de hele race op zijn gemak in de MCL38. Alles liep goed, zo vertelde hij. "Vanaf het moment dat ik erlangs ging, kon ik het mezelf comfortabel maken. Ik kon pushen en ik had schone lucht, dat is altijd mooi meegenomen", besluit de winnaar van de GP van Nederland.