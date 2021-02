Norris: Ervaring van racewinnaar Ricciardo gaat McLaren helpen

Na het vertrek van Carlos Sainz slaagde McLaren erin om Ricciardo te halen. De Australiër tekende een tweejarig contract. Eerder stond hij ook al in de belangstelling van het team, maar hij vertrok destijds richting Renault. Het is voor het eerst in drie jaar dat McLaren weer een F1-racewinnaar in de gelederen heeft. Norris denkt dat Ricciardo iets bij McLaren toe kan voegen dat hij en Carlos Sainz (nog) niet hebben.

“Ik verwacht er veel van”, zei Norris in gesprek met Motorsport.com. “Ricciardo gaat ons een ander perspectief geven op bepaalde zaken. Ik weet zeker dat zijn commentaar deels hetzelfde zal zijn als dat van Carlos, die reed ook bij Renault en de karaktertrekken van die wagen zullen hetzelfde gebleven zijn. Carlos sprak regelmatig over zaken die gebeurden als hij met de wagen reed, wat het team deed en hoe men onder verschillende omstandigheden werkte. De kennis die veel coureurs hebben, en dat is iets wat ik van Carlos leerde, gaat over de werkwijze met een ander team. Daniel heeft ook bij Red Bull gezeten en weet hoe je races moet winnen, hoe een team races wint en wat we daarvoor nodig hebben. Dat is iets wat Carlos volgens mij niet heeft. Het is goed als Daniel bij ons komt rijden, dat geeft weer nieuwe inzichten en gaat het team vooruithelpen. Dat is erg goed.”

Norris scoorde vorig seizoen zijn eerste podium in de Formule 1 toen hij tijdens de Oostenrijkse GP derde werd. De jonge Engelsman heeft geïmponeerd tijdens zijn eerste twee seizoenen en kan niet wachten op de krachtmeting met een bewezen racewinnaar als Ricciardo. “Het is voor mij goed om met een ander te werken en weer nieuwe dingen te leren”, zei Norris. “Maar het is ook goed om het op te nemen tegen een coureur die races heeft gewonnen en een van de snelste coureurs op de grid is. Daarnaast kan ik mezelf vergelijken met een bewezen racewinnaar.”