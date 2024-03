Norris enthousiast over F1-circuit Qiddiya: "Ziet er te gek uit"

Eerder deze week werden de spectaculaire eerste beelden van het Qiddiya-circuit naar buiten gebracht. De plaatjes laten zien dat het een compleet nieuw concept is en vooral de eerste bocht trekt de aandacht. Die bocht wordt al The Blade genoemd en is ongeveer twintig verdiepingen – zo'n 108 meter – hoog. Het is de bedoeling dat de bocht over een concertzaal heen wordt gebouwd.

Terwijl de werkzaamheden in Qiddiya in volle gang zijn, worden de Formule 1-coureurs goed op de hoogte gehouden van de voortgang. GPDA-president Alexander Wurz is namelijk nauw betrokken bij de bouw en het ontwerp en het idee is dat op termijn het parcours de Saudische Grand Prix zal huisvesten. McLaren-coureur Lando Norris is in ieder geval onder de indruk van de eerste beelden. Hij ziet dat het een baanbrekend circuit wordt.

"Ik heb de video en de preview gezien. Het ziet er te gek uit", legt Norris uit. "Dat is iets wat Saudi-Arabië doet. Ik heb er daarom alle respect voor dat ze zoiets te geks bedacht hebben en dat ze iets heel cools bouwen. Het ziet er namelijk cool uit. We hebben heel wat circuits die er lang niet zo levendig en leuk uit zien. Als je over het algemeen nieuwe mensen richting de sport wil trekken, dan wil je niet dat er een baan in the middle of nowhere wordt gebouwd, waar niemand naartoe wil."

Qiddiya City rendering Foto door: Qiddiya Media

Norris denkt dat het entertainmentprogramma dat Qiddiya rond de races gaat organiseren ook bij gaat dragen aan het succes. "Je wil dat er 's avonds en in de middag dingen gebeuren, shows enzovoort", vertelt hij. "Het moet een groot evenement worden, niet een race waar de mensen zich vervelen en daarna naar huis gaan. Alle complimenten voor hen, want ze zijn echt met te gekke dingen gekomen. Ik denk dat het iets goeds voor iedereen is."

Sauber-rijder Valtteri Bottas is net zo enthousiast. Ook hij verwacht dat het een spektakel wordt. "Van wat ik gezien heb, ziet het er enorm spectaculair uit. Het lijkt haast een achtbaan", vertelt hij. "Het is denk ik de baan met de grootste hoogteverschillen op de kalender. Dus ja, het ziet er spannend uit. We moeten natuurlijk nog een aantal jaar wachten, maar er zitten goede mensen achter dit project die de baan ontwerpen enzovoort. Het lijkt op een videogame, alleen dit is het echte leven."

De organisatoren denken dat als het circuit af is, zij de nieuwe benchmark voor F1-circuits zijn. Abdullah Aldawoord – de directeur van de Qiddiya Investment Company – zei daar eerder deze week over: "Het is niet zomaar een locatie; het is het hoogtepunt van onze inspanningen om Qiddiya City in het centrum van de wereldwijde motorsport te plaatsen. Onze visie voor het circuit gaat verder dan de spanning van het racen – toeschouwers zullen getuige zijn van een van de meest verheven en meeslepende race-ervaringen ter wereld, waardoor de sport zoals we die kennen opnieuw wordt uitgevonden."