Norris eist betere F1-kwalificatieresultaten van zichzelf

Op papier was het 2023 Formule 1-seizoen het beste tot nu toe voor McLaren-coureur Lando Norris. De Engelsman haalde meer punten dan ooit, wist nog nooit zoveel podiumplaatsen te scoren en kwam daarmee als zesde in de eindrangschikking terecht. Toch was de 24-jarige rijder enorm kritisch op zijn eigen prestaties, met name over de kwalificatieresultaten was Norris verre van tevreden.

De kritiek op zichzelf nam toe nadat de McLaren-man in Qatar, Brazilië en Abu Dhabi tijdens de kwalificatie kostbare fouten maakte en in Mexico vergooide hij een goede startpositie na het meermaals overschrijden van de track limits. Na afloop van het seizoen was hij ook keihard voor zichzelf. "Ik maak nu te veel fouten op zaterdag en dat frustreert enorm. Dus ja, mijn werk op zaterdag is shit", vertelde de man uit Bristol in niet mis te verstane woorden na zijn vijfde tijd in de kwalificatie in Abu Dhabi.

Het doel voor de winterstop was dan ook snel duidelijk: er alles aan doen om deze fouten eruit te halen. Tijdens de onthulling van de MCL38 - waarmee McLaren dit jaar de strijd aangaat - vertelt Norris dan ook dat hij daar veel tijd in heeft gestoken. "Ik heb al verschillende dingen aangepast: de manier waarop ik rij, hoe ik de maximale performance eruit haal en begrijpen hoe we dat het beste doen. Ik heb al deze dingen direct getest op de simulator om dit te verbeteren", legt de Brit uit.

Volgens Norris zijn de opgedane lessen enorm belangrijk, al weet hij niet zeker hoe de uitwerking in de praktijk gaat zijn. "Het is soms moeilijk om iets te verbeteren voordat je daadwerkelijk in de auto zit. Ik heb alles wat ik kan doen gedaan, al was het soms alleen op mentaal vlak", verklaart de coureur die voor zijn zesde seizoen bij McLaren staat. "Het is anders als je in de auto zit en dat je de druk die daarbij hoort voelt. We kunnen dus pas tijdens de eerste kwalificatie zien hoe we ervoor staan en of we nog meer moeten verbeteren."

Noodzaak goed kwalificeren dit jaar nog groter

Vooruitkijkend naar het komende seizoen ziet Norris dat het nu belangrijker is om goed te kwalificeren dan eerst. "Hoe langer de regels hetzelfde zijn, hoe competitiever het veld wordt. Dat hebben we altijd al gezien", vertelt de McLaren-man. "Ik weet zeker dat we ons op mogen maken voor een aantal jaar waarin we dicht bij elkaar zitten. Nu kun je met een niet-perfect rondje wegkomen, dat gaat steeds minder worden. Daarom moet je minder fouten maken, harder werken, leren en perfectionist zijn. Pas dan kun je consistente resultaten boeken."