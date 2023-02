Lando Norris geeft MCL60 de sporen tijdens filmdag in Bahrein

McLaren trok 13 februari het doek van de nieuwste Formule 1-auto en vervoerde de nieuweling vrij snel naar het Bahrain International Circuit. Vandaag (dinsdag) staat er namelijk een filmdag op de planning in Sakhir. Lando Norris kreeg de eer om de nieuwe MCL60, waarvan de naam verwijst naar het zestigjarige bestaan van het F1-team, als eerste het asfalt op te sturen. Of debutant Oscar Piastri ook meters mag maken is niet bekendgemaakt door het team, maar om het eerlijk te houden wordt zo'n dag vaak gesplitst. De kans is groot dat de Australiër later vandaag dus mag instappen.

De MCL60 is een evolutie van zijn voorganger, de MCL36. Met name Norris heeft in Woking gehamerd op verbetering. De Brit liet onlangs weten dat de wagens al heel wat jaren tegen dezelfde problemen aanlopen en dat moet in 2023 afgelopen zijn. Tot zijn grote frustratie zag Norris generatiegenoten George Russell en Carlos Sainz al wedstrijden winnen. Dat wil de man uit Bristol ook. In de persoon van Piastri krijgt de 23-jarige coureur wel een nieuwe teamgenoot, wat van Norris definitief de kartrekker maakt.

Piastri is namelijk een van de drie nieuwe gezichten op de grid dit jaar, samen met Logan Sargeant en Nyck de Vries, ondanks zijn debuut in 2022. De Australiër is de opvolger van landgenoot Daniel Ricciardo. Door tegenvallende resultaten werd de man uit Perth aan de kant gezet en trok McLaren Piastri aan. Dit laatste ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk won het Britse team de contractuele strijd met Alpine.

Daarnaast heeft ook het Formule 1-team van Haas een filmdag in Bahrein. Zij kwamen echter eerder al in actie met de nieuwe VF-23 op Silverstone.