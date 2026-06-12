Norris ziet duidelijke vooruitgang in Barcelona: "Auto werkt beter"

Lando Norris heeft de vrijdag voor de Grand Prix van Barcelona met een positief gevoel afgesloten. De McLaren-coureur zette in de tweede vrije training de snelste tijd neer en benadrukte na afloop dat zijn MCL39 op het Circuit de Barcelona-Catalunya duidelijk beter aanvoelt dan tijdens de afgelopen raceweekenden.

Norris miste de eerste vrije training doordat McLaren die sessie gebruikte om rookie Alex Dunne rijtijd te geven. Daardoor moest de Brit zijn volledige vrijdagprogramma in de tweede training afwerken. Ondanks die beperkte voorbereiding wist hij de snelste tijd van de dag te noteren.

"Vanuit het oogpunt van comfortabel worden met de auto ging het redelijk goed", vertelde Norris na afloop. "Dit is geen eenvoudig circuit, ook al ken ik deze baan waarschijnlijk beter dan welke andere baan dan ook. Het is bovendien heel anders dan de circuits waar we de afgelopen weken zijn geweest, zoals Monaco en Montréal."

Volgens Norris ligt het grootste verschil niet zozeer in het circuit zelf, maar vooral in het gedrag van de McLaren. De Brit ziet duidelijke tekenen dat de auto weer in een beter werkvenster terecht is gekomen. "Je gebruikt de auto hier op een heel andere manier dan tijdens de afgelopen races. Het lijkt erop dat de auto momenteel ook gewoon beter werkt dan de afgelopen weken. Dat is een goed teken", stelde hij. "Het was geen perfecte vrijdag en er zijn nog genoeg dingen die beter moeten, maar het lijkt simpelweg beter te functioneren dan de afgelopen weken."

De omstandigheden maakten het volgens Norris allesbehalve eenvoudig. Met hoge temperaturen en stevige windvlagen hadden de coureurs moeite om het maximale uit hun auto's te halen. "Het is warm en ik denk niet dat iemand echt tevreden uit de auto stapt. Door de wind en de omstandigheden is het lastig. Toch hebben we het gevoel dat we de juiste kant op gaan."

Hoewel Norris de dag als snelste afsloot, blijft hij voorzichtig richting de rest van het weekend. Hij benadrukte dat het lastig is om de krachtsverhoudingen precies in te schatten omdat niet bekend is met welke brandstofhoeveelheden en motorstanden de concurrentie reed. "Ik denk dat we zitten waar we willen zitten, tussen de auto's waarmee we willen vechten. Maar het is moeilijk om precies te weten waar iedereen staat. Het belangrijkste is dat we vooruitgang boeken ten opzichte van de afgelopen weken."

Meerdere pitstops

Ook aan de pitmuur heerste tevredenheid. Racing director Randeep Singh sprak van een productieve vrijdag, waarbij McLaren veel data verzamelde rond de nieuwe voorvleugel die het team testte. "Het was een zeer positieve dag. We hebben veel werk kunnen verrichten met de evaluatie van de voorvleugel en leren iedere keer dat we ermee rijden weer iets nieuws."

Singh verwacht dat bandenmanagement een belangrijke rol gaat spelen tijdens de race. Door de hoge temperaturen lag de bandenslijtage vrijdag opvallend hoog. "Tijdens de langere runs zagen we veel degradatie, wat je op een vrijdag vaker ziet. Dat zal richting zondag nog verbeteren, maar waarschijnlijk niet enorm veel. Daarom verwacht ik dat vrijwel iedereen tijdens de race meerdere pitstops nodig zal hebben."