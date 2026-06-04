Een jaar geleden veroverde Lando Norris de zege in de Grand Prix van Monaco, zijn tweede zege van het seizoen 2025 waarin hij uiteindelijk de wereldtitel zou veroveren. Met de introductie van de nieuwe F1-auto's van 2026 zijn er wat verschuivingen geweest in de rangorde en Norris gaat dan ook met iets minder vertrouwen naar het prinsdom, al blijft hij geloven in een zege.

"Ik denk dat onze aanloop naar dit weekend vorig jaar waarschijnlijk iets beter was dan dit jaar", stelt Norris. "Misschien zitten we niet helemaal op het niveau van vorig seizoen, maar ik denk dat we optimistisch zijn."

"We willen nog steeds aan het weekend beginnen met de hoop om pole-position te pakken en te winnen", benadrukt de regerend wereldkampioen, die momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet. "Dat zijn nog altijd de doelen die we onszelf willen stellen."

"Ferrari en Mercedes zijn natuurlijk erg sterk geweest, en Mercedes nog meer. We willen niet op de zaken vooruitlopen en ook niet te optimistisch zijn. Maar tegelijkertijd hebben we onszelf op dit moment de kans gegeven om aan weekenden te beginnen met het geloof dat het mogelijk is. En dat is voorlopig de manier waarop we erin willen staan."

Voordeel voor Ferrari

Op basis van de baankarakteristieken - het draait op het krappe stratencircuit vooral om downforce en tractie - is Norris er niet zo zeker van dat de MCL40 hier zal floreren. "Dat is heel moeilijk te zeggen", meent de Brit. "Ik denk dat we dit jaar in Montreal dichter bij pole-position zaten dan de vorige keer in Montreal, toen we een dominantere auto hadden. Vervolgens wonnen we op een circuit met vergelijkbare eigenschappen: lage snelheden en weinig grip, zoals hier."

Norris houdt rekening met een sterk Ferrari in Monaco. Foto door: Clive Mason / Getty Images

"Als je aan dat soort dingen denkt, geeft dat ons vertrouwen. Als je naar verschillende andere zaken kijkt, zoals onze algemene prestaties dit jaar, dan wat minder. Maar we weten ook hoe we ervoor staan ten opzichte van de andere auto's, waar zij snel zijn en waar niet."

Norris merkt op dat de Ferrari's niet de snelste zijn op de rechte stukken en dat dit komt doordat zij "veel downforce en veel luchtweerstand" genereren. "Dat is in zekere zin een nadeel dat ze zichzelf opleggen, maar het levert hun ook een voordeel op. En dat voordeel zal dit weekend zeker zichtbaar zijn", voorspelt Norris.

Bekijk: F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?