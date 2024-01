Norris over duels met Verstappen: "Geen zin om m'n race te verpesten"

Zes keer eindigde Lando Norris vorig jaar op de tweede plaats en vijf keer was dat achter Max Verstappen. Het kwam de jonge Engelsman naast bewondering ook op commentaar te staan. Criticasters vonden dat de Norris misschien te soft was in zijn duels met Verstappen en te weinig tegengas gaf. Als voorbeeld werd de Amerikaanse Grand Prix in Austin aangehaald. Norris leidde die race, maar liet na elf ronden vrij eenvoudig de achteropkomende Verstappen voorbij. Toen later in de race Lewis Hamilton hem wilde passeren, bood Norris meer weerstand.

Norris is zich bewust van die kritiek, maar kan er weinig mee. "Er is een reden voor dingen. Ik denk dat ik goed werk heb geleverd door de situaties waarin ik me bevond goed te lezen, door te weten tegen wie ik wel en tegen wie ik niet kon racen. Natuurlijk weet ik dat het een race is, maar de kans om Max achter me te houden was praktisch nihil", legt de McLaren-coureur uit. "Hij was veel te snel. Zijn bandenslijtage – ik weet niet of iemand dat heeft opgemerkt – was veel minder dan die van de rest van de coureurs. Het heeft geen zin om m'n race te verpesten door tegen iemand te racen die 99 procent kans heeft om je te verslaan, omdat hij in een snellere auto zit."

Dat Norris vervolgens in Austin wel het gevecht met Hamilton aanging, heeft ook een reden. "Toen Lewis me inhaalde, was dat met nog zes ronden te gaan of zo. Hij reed op veel versere banden, dus misschien was het nog steeds niet verstandig om tegen hem te racen, maar er was veel meer kans om hem achter me te houden dan er ooit was met Max. Als ik tegen Max had geracet, had ik veel meer van mijn banden gevergd omdat hij veel sneller was. Ik zou alleen mijn kans om mijn stint te verlengen hebben geschaad of mijn eigen race meer in gevaar hebben gebracht dan dat ik er beter van zou worden. Zou ik graag steviger hebben verdedigd? Absoluut, waarom zou ik dat niet willen? Ik houd van racen en wil nooit een positie afstaan! Vooral niet aan Max."

Sommige critici wijten het zachte verdedigen ten opzichte van Verstappen aan de vriendschap tussen de twee coureurs. Onzin, zegt Norris. "Mensen van buitenaf oordelen veel te snel. Ze zeggen 'ach, het is omdat hij bevriend is met Max’ en al dat soort dingen. Dat is het slechtste excuus ooit, het heeft er helemaal niets mee te maken." Het is zelfs precies andersom, vervolgt Norris. "Als er iets is waardoor ik iemand juist meer wil verslaan, is omdat ik met hem bevriend ben. Meer nog dan dat ik dat niet ben. Maar ik kies mijn gevechten wanneer dat nodig is en komend seizoen racen we weer tegen ze, dus ik maak me geen zorgen."