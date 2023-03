De MCL60 van Lando Norris had te maken met een pneumatisch probleem in de power unit. De Brit kwam daardoor zes keer binnen en viel in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein alsnog uit. Dat maakte het drama bij McLaren compleet, want eerder in de race gaf Oscar Piastri vanwege een elektrisch probleem al op. Norris blijft echter positief. Hij stelt dat punten mogelijk waren geweest zonder de problemen. De 23-jarige coureur begon als elfde in een race die Valtteri Bottas van P12 naar P8 zag rijden en Pierre Gasly van P20 naar P9. Op de vraag van Motorsport.com wat zijn rol is om de moed er bij McLaren in te houden, zegt Norris: "Die is heel belangrijk. Het hoort bij mijn werk, nu meer dan ooit. Er is echter geen reden om somber te zijn. Het belangrijkste is dat we punten hadden kunnen scoren met een auto die niet competitief is, dat was ons doel. Het team weet dat het goed komt zodra de problemen zijn opgelost."

De mogelijkheid op een top-tien finish geeft McLaren enige hoop voor Saudi-Arabië, terwijl het team wacht op een grote upgrade die voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gepland staat. "We hadden al direct kunnen opgeven nadat de problemen begonnen", vervolgt hij. "Toen we doorkregen dat we om de tien ronden moesten stoppen, wisten we al snel dat het over zou zijn. We probeerden echter zo lang mogelijk door te gaan. Dat is de reden dat ik pas met twee ronden te gaan écht stopte. In Jeddah hebben we al eens punten gescoord en dat had in Bahrein ook gekund. Hopelijk trekt dat door naar de volgende race. We blijven optimistisch. We geloven dat met deze auto punten mogelijk zijn, dus ons optimisme voor de rest van het seizoen groeit. We blijven proberen."

Wat zijn Norris' verwachtingen voor de race op het stratencircuit van Jeddah? "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. Misschien gaat het daar ietsje beter. Ik heb het gevoel dat we met name moeite hebben met lage snelheid en dat is in Jeddah niet veel aan de orde. Ik zeg dat nu wel, maar ik lijk het vaak mis te hebben. Het zou dus ook zomaar het tegenovergestelde kunnen zijn." De start van 2023 ging wel beter dan vooraf werd gedacht. "Het ging niet zo slecht als iedereen had verwacht. Maar zoals ik zei: we hadden punten moeten scoren. Volgende keer gaan we dat weer proberen."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Bahrein