McLaren-coureur Lando Norris kan met tevredenheid terugkijken naar het Formule 1-weekend in Brazilië. Zowel in de sprintrace als de Grand Prix werd de Engelsman tweede. Zeker op zondag was dat knap, want hij begon de race als zesde. "Het was heel goed, het had eerlijk gezegd niet beter gekund", vertelt de 23-jarige coureur na afloop van de race, die en passant ook nog de top-vijf van het WK binnen komt.

In het begin van de race kon Norris nog aardig zijn karretje aanhaken bij winnaar Max Verstappen, maar na een aantal rondjes moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Toch is de McLaren-man tevreden met zijn race pace. "Die was goed en gelijk aan gisteren [in de sprintrace]", verklaart de man uit Bristol, die ook nog even aanhaalt dat de start een stuk beter was dan die van de sprintrace. "Ik kon vanaf P6 naar de tweede plek komen, dat was een fijne verrassing. De start van gisteren was niet zo goed, daar hebben we aan gewerkt en dat heeft geholpen." Bij de herstart ging het wat minder van een leien dakje, maar Norris weet al waar dat aan lag: "Ik was daar wat agressief."

Ondanks dat Norris in het begin van de race even mocht dromen van P1, moet de Brit erkennen dat hij kansloos was tegenover Verstappen. "Ik ben blij, want P2 is het beste wat we er uit kunnen halen", noemt een eerlijke coureur. "Er waren af en toe momenten dat de banden terug naar ons toe kwamen en dat we wat konden pushen, maar Max leek er telkens een antwoord op te hebben. Dat was heel erg jammer. Fair play voor hem dus. Hij reed een hele goede race." Norris heeft daar nog meer bewondering voor gezien de omstandigheden, die volgens hem erg zwaar waren. "Met de wind en alles was het heel moeilijk, maar P2 is gewoon een goed resultaat."

VIDEO: Bekijk hier de pogingen van Norris om voorbij Verstappen te komen