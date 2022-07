Norris denkt dat er meer mogelijk is met de pedaalcamera

Doordat er in de verregende eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië weinig werd gereden, moesten de televisiekijkers tot de tweede vrije training wachten voor mooie beelden van de 'pedal cam'. Voor het eerst sinds 2000 werd in Silverstone een op de voeten gerichte camera uitgeprobeerd. Destijds was de eer weggelegd voor Arrows-coureur Pedro de la Rosa. De toenmalige teamgenoot van Jos Verstappen nam de camera mee tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.

De pedaalcamera werd 22 jaar geleden boven en naast de pedalen aangebracht. Hierdoor waren de voetbewegingen van De la Rosa goed te zien. Bij Lando Norris op Silverstone bevond de camera zich onderin de cockpit, naast de stuurkolom en gericht op de achterkant van de pedalen. Daarmee was er eigenlijk niet zoveel te zien, concludeert de Britse piloot na het terugkijken van de beelden. Dat de huidige Formule 1-wagens geen koppelingspedaal hebben, hetgeen ook zo was in 2000, maakt het volgens Norris sowieso minder spannend om naar te kijken. "Doordat er geen koppelingspedaal is, ziet het er eenvoudig uit", aldus de McLaren-coureur. "Dat is een feit." Hij mist het koppelingspedaal af en toe wel. "Hielen en tenen, dat werk, heb ik in 2014 veel gedaan in Ginetta [juniorkampioenschap in Groot-Brittannië]. Je voelt dat er veel meer gebeurt. Het is niet makkelijk om te doen, maar wel erg leuk. Nu is het veel simpeler. Je hebt gewoon rem en gas."

Als de F1 besluit om de pedaalcamera vaker te gebruiken, zou Norris de noviteit eerder boven de pedalen plaatsen. "Wat je nu door de kleine hoek goed kunt zien, is de verplaatsing van de pedalen. Je kunt zien hoe diep een pedaal wordt ingedrukt. Van bovenaf zie je de voorkant [van het pedaal] en wellicht niet de verplaatsing. Maar ik heb de videobeelden van toen [bij De la Rosa] bekeken, het zag er rauwer uit. Maar het is nu ook zoals het is."

Volgens Norris is er echter weinig ruimte om de camera bij de voeten van een F1-coureur te plaatsen. "Ik ben er zeker van dat er een iets betere plek voor een camera gevonden kan worden, waarmee je meer ziet. Maar er is niet veel ruimte. Een camera is daar niet makkelijk te monteren. Misschien als je hem naast de voeten plaatst? Dan zou je dingen beter kunnen zien, beter dan met een camera ver achterin of direct ervoor. Wellicht zie je dan de verplaatsingen ook beter. Maar misschien gaan ze dat nog uitproberen."

Video: De voeten van Lando Norris in actie in Silversone