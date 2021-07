Norris en Ricciardo willen goede vorm McLaren doortrekken

McLaren zit aardig in de lift dit jaar. Behaalde het team vorig jaar in een compleet seizoen van 17 races nog 202 punten, dit seizoen staat de teller na negen Grands Prix al op 141 punten en een solide derde plek in het WK. Het gros van die punten (101) is afkomstig van Lando Norris die dit jaar al drie keer op het podium stond en dat succes in zijn thuisrace op Silverstone wil voortzetten. “Voor de derde keer dit seizoen [in Oostenrijk] op het podium staan was een geweldig gevoel. Het was een welverdiend resultaat voor al het harde werk dat het hele team tot nu toe dit jaar heeft verzet tijdens een intense triple header. Hopelijk kunnen we deze energie dit weekend meenemen naar mijn thuis Grand Prix en die van het team.”

Norris die zondag na de finale van EURO2020 van z'n horloge werd beroofd, houdt nog wel een slag om de arm. “We moeten realistisch moeten zijn in wat we kunnen bereiken, want Silverstone is een heel ander circuit [dan de Red Bull Ring]. Dat gezegd hebben, we zullen ons uiterste best doen om zoveel mogelijk punten te scoren. Racen op Silverstone is altijd een speciale gelegenheid, het is immers mijn thuisrace. Het zal geweldig zijn om de Britse fans terug te zien. Ik heb ze erg gemist, vooral toen ik er vorig jaar twee races achter gesloten deuren reed.”

Overigens bedankte Norris op social media zijn fans voor de vele steunbetuigingen die hij na de diefstal van zijn horloge kreeg. "Dank voor alle berichten. Al die aardige en lieve berichten betekenen veel voor me. Ik wil jullie even laten weten dat het goed met me gaat en dat ik klaar ben en het juiste gevoel heb om dit weekend het beste uit mezelf te halen."

Ricciardo ontspant

Teamgenoot Daniel Ricciardo kende na een opleving in de Grand Prix van Frankrijk (P6) een ietwat tegenvallende Oostenrijkse dubbel: de Australiër werd dertiende en zevende op de Red Bull Ring en kijkt vooral uit naar hoe het format met de sprintrace het veld door elkaar kan schudden. “Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zullen we voor het eerst de nieuwe sprintkwalificatie uitproberen, wat een spannende uitdaging wordt. Het zal interessant zijn om het weekend door elkaar te gooien en ik ben er zeker van dat het genoeg mogelijkheden biedt om ons in een goede positie te brengen voor de race op zondag.” Ricciardo nam na de triple header even wat gas terug. Hij te gast op Wimbledon en reed afgelopen weekend op Goodwood in een oude McLaren van Ayrton Senna. Het was hard nodig om even te ontspannen. “Na de drie achtereenvolgende races in Frankrijk en Oostenrijk heb ik de tijd genomen om mijn batterijen weer helemaal op te laden. Ik heb op Goodwood een tijdje met Senna's MP4/5B gereden, wat geweldig was. Ik ben klaar voor Silverstone.”