Norris neemt goede gevoel van Monaco mee naar Azerbeidzjan

En dus overheerst het optimisme bij de pas 21-jarige coureur. “Het was geweldig om in Monaco op het podium te staan na een goed uitgevoerd weekend van het team. We willen dit positieve momentum vasthouden op weg naar Baku. Ik kijk ernaar uit om in de auto te springen en voor de tweede race op rij op een ander stratencircuit te racen.”

Toch is het niet evident dat Lando Norris ook aan de boorden van de Zwarte Zee goed uit de verf zal komen, immers het ene stratencircuit is het andere niet. “Baku is een unieke race met een mix van lange rechte stukken en langzame bochten die het een spannende uitdaging maken om onder de knie te krijgen. Het is ook onvoorspelbaar omdat je altijd het gevoel hebt dat er kansen zullen zijn. We moeten klaar zijn om er het beste van te maken als die kansen op ons pad komen.”

Waar Mercedes en Ferrari zich al aan het indekken zijn en niet al te hoge verwachtingen hebben van Baku, daar is Norris stelliger over de kansen van McLaren. “De sleutel voor ons is om het hele weekend consequent te blijven, zodat we zondag met een flink aantal punten weg kunnen lopen.”

Ricciardo op zoek naar goede gevoel

Teamgenoot Daniel Ricciardo kent een minder goede start van het seizoen. Net als een aantal andere van team gewisselde coureurs, kan ook de Australiër maar moeilijk aarden bij zijn nieuwe werkgever. Vooral in Monaco – waar Ricciardo altijd goed voor de dag kwam – leidde dat tot een frustrerende race. “Monaco was niet mijn weekend, maar ik probeer terug te komen. Het was belangrijk om de tijd te nemen om te resetten en te focussen voor we naar Baku vertrekken. Het team en ik hebben in de simulator hard gewerkt om de belangrijkste punten die we moeten verbeteren te begrijpen, te analyseren en te lokaliseren.”

Die grondige studie moet in Baku tot resultaten leiden. “Baku is een heel gaaf stratencircuit en een van die races waar in potentie alles kan gebeuren. Het circuit staat erom bekend dat het een van de langste rechte stukken op de kalender heeft en waar je bij het inrijden van bocht 1 met drie auto's zij aan zij kunt rijden. Hopelijk kunnen we de auto vrijdag vanaf het begin in de juiste positie krijgen en een solide weekend neerzetten. We weten dat de auto veel potentieel heeft, maar we moeten alleen nog alle puzzelstukjes bij elkaar leggen om dat potentieel te ontsluiten.”