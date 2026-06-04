Norris en Leclerc moeten zich melden bij stewards in Monaco

Lando Norris en Charles Leclerc moeten zich vrijdagochtend in Monaco melden bij de stewards. Opvallend genoeg hebben zij een zogenaamde 'summons' ontvangen, nog voordat er ook maar een meter op het circuit is gereden. De aanleiding: ze kwamen te laat opdagen bij de officiële FIA-persconferentie op donderdag.

Hoewel het op het eerste gezicht een onschuldige overtreding lijkt, beschouwt de FIA dit als een mogelijke schending van het sportief reglement. De officiële reden voor de summons luidt: "Vermeende overtreding van artikel B10.1.1a van de FIA F1-reglementen – te late aanwezigheid bij de persconferentie op donderdag." Artikel B10.1.1a heeft betrekking op verplichte aanwezigheid bij media-activiteiten en officiële ceremonies.

De donderdagse persconferentie is gereserveerd voor coureurs en kent tegenwoordig een andere opzet dan voorheen. Tegenwoordig verschijnen er zes coureurs die verdeeld zijn over twee groepen van drie. De twee groepen verschijnen vervolgens na elkaar binnen een tijdslot van één uur.

In het verleden zaten meer coureurs tegelijkertijd aan tafel in een formelere setting, maar dat leidde er vaak toe dat de aandacht zich op slechts één of twee personen richtte. Bovendien toonden F1-coureurs geregeld de neiging om de sessie te verstoren wanneer zij zich begonnen te vervelen. Door de coureurs op te splitsen in twee kleinere groepen probeert de FIA de aandacht gelijkmatiger te verdelen.

De selectie van deelnemers gebeurt tegenwoordig min of meer willekeurig. In het verleden, onder het voorzitterschap van Max Mosley, werden de deelnemers soms bewust gekozen om spanningen tussen teams of personen uit te lichten.

Artikel B10.1.1a bepaalt overigens ook dat coureurs die niet voor de officiële persconferentie worden geselecteerd, alsnog beschikbaar moeten zijn voor een aparte mediasessie die niet tegelijk met de FIA-persconferentie plaatsvindt.

Niet de eerste keer

Het komt niet vaak voor dat zaken rond de officiële persconferenties leiden tot ingrijpen van de stewards, maar het is ook niet de eerste keer dat dergelijke kwesties de aandacht van de FIA trekken.

In 2024 voerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem een strengere lijn in tegen scheldwoorden tijdens officiële FIA-momenten, waarna meerdere coureurs werden bestraft. Zo kreeg Leclerc dat jaar in Mexico een boete van 10.000 euro voor het gebruik van een vloekwoord tijdens een officiële mediasessie. Max Verstappen moest op zijn beurt een taakstraf uitvoeren nadat hij bij de Grand Prix van Azerbeidzjan taal had gebruikt die volgens de FIA als "grof" of mogelijk aanstootgevend kon worden beschouwd.

Te laat komen voor een persconferentie wordt als een minder zware overtreding gezien, maar zowel de FIA als de commerciële rechtenhouder nemen deze verplichting serieus. De sessies worden immers live uitgezonden.

Verstappen ontsnapte in 2024 bij de Grand Prix van Oostenrijk nog aan een straf nadat hij door verkeersproblemen te laat arriveerde. Red Bull had de FIA vooraf op de hoogte gebracht van de situatie. De stewards concludeerden destijds dat zowel de coureur als het team "alle redelijke maatregelen hadden genomen gezien de omstandigheden" en zagen daarom af van een sanctie, ondanks dat er technisch gezien sprake was van een overtreding van het reglement.

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