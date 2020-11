Norris verwacht chaos door koude banden bij start Turkse GP

Al het hele weekend worstelen de coureurs op Istanbul Park met lastige omstandigheden. Zowel op een droge (vrijdag) als natte (zaterdag) baan is het glibberen en glijden voor het deelnemersveld.

Door de regen van zaterdag hebben de auto’s nauwelijks de kans gehad om rubber op het asfalt te leggen en dus wordt verwacht dat het net zo moeilijk zal zijn tijdens de race. Norris vreest dat het gebrek aan grip zo erg zal zijn dat het voor de coureurs moeilijk zal worden om in de openingsronde aanrijdingen te voorkomen. “Ik denk dat het gewoon een riskante moeilijke start wordt met waarschijnlijk een grote kans op een crash of zoiets. We hebben evenveel moeite om op een droog als op een nat wegdek de banden op een goede temperatuur te krijgen. Vooral als je niet op de zachte banden rijdt.”

Daarbij helpt het niet dat de coureurs voor de start van de race een opwarmronde zullen moeten afleggen, vervolgt de McLaren-coureur. “De opwarmronde zal het tegenovergestelde zijn van een opwarmronde. Je gaat de banden [in die ronde] juist afkoelen. Het zal denk ik chaos veroorzaken bij bocht 1.” Het enige voordeel is dat de run naar de eerste bocht niet al te lang is, vervolgt Norris. “Ik denk niet dat je iemand die bocht echt in zal zien duiken omdat de snelheid niet zo hoog zal zijn. Maar ik denk wel dat het erg gemakkelijk is om fouten te maken omdat de banden koud zullen zijn. Je moet gewoon proberen om daar uit het strijdgewoel te blijven.”

Norris' teamgenoot Carlos Sainz is het er mee eens dat de openingsronde uitzonderlijk moeilijk zal worden, De Spanjaard dringt er bij iedereen dan ook op aan om verstandig te zijn. “Ik denk dat we allemaal weten hoe glad en hoe lastig het is. We hebben allemaal de omstandigheden meegemaakt, en ik denk dat we allemaal weten wat we van de eerste ronde kunnen verwachten. Dus ik hoop dat iedereen elkaar gewoon wat meer ruimte geeft.”

Beide McLaren-coureurs starten achterin het veld nadat ze gisteren werden bestraft voor het te snel rijden onder de gele vlaggen.