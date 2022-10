F1-coureurs boos over incident met kraan: "Hoe kon dit gebeuren?"

Pierre Gasly ving de Japanse GP vanuit de pits aan, maar moest na de eerste ronde alweer een bezoek brengen aan zijn monteurs. Hij reed tegen een reclamebord aan dat los was gekomen bij de crash van Carlos Sainz en moest zodoende een nieuwe voorvleugel halen. Terwijl de rest van het veld aansloot achter de safety car, wilde Gasly in de tweede ronde aansluiting vinden bij de rij auto's. Op het moment dat hij langs de gestrande bolide van Sainz reed, werd de rode vlag gezwaaid. Toen stond er echter al een kraanwagen op de baan om de Ferrari zo snel mogelijk te kunnen verwijderen. Gasly stak zijn frustratie over het voorval niet onder stoelen of banken, maar dat gold ook voor andere coureurs toen zij de beelden eenmaal hadden gezien.

"Wat de fuck, hoe kon dit gebeuren?!" vraagt Lando Norris zich af op Twitter, om vervolgens te verwijzen naar het incident van Jules Bianchi op Suzuka in 2014. "We hebben jaren geleden in zo'n situatie een leven verloren. Wij riskeren onze levens, vooral in deze omstandigheden. We willen racen, maar dit is onacceptabel..." De McLaren-coureur krijgt op het sociale medium bijval van Sergio Perez, die de kraan al passeerde toen hij achter de safety car reed. "Hoe kunnen we duidelijk maken dat we geen kraan op de baan willen zien? We hebben Jules verloren door die fout. Wat vandaag is gebeurd, is compleet onacceptabel! Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we een kraan op de baan zien."

'Laat het niet afhangen van geluk van coureur'

Ook Carlos Sainz reageert fel op de aanwezigheid van de kraan, als hij door Motorsport.com met de beelden van Gasly wordt geconfronteerd. "Wat men niet begrijpt, is dat we niets zien als de safety car maar 100 of 150 kilometer per uur rijdt. Zelfs als we 100 rijden achter de safety car, kan iemand tegen de kraan crashen door na een klein foutje iets buiten de lijn te rijden en niet te weten dat die kraan daar staat. Waarom nemen we dat risico überhaupt? Dat is ons punt."

Ook vindt hij het niet eerlijk dat de FIA de schuld aan Gasly probeert te geven door hem te onderzoeken voor te snel rijden tijdens de code rood. "Ik vind dat je het niet moet laten afhangen van het geluk van de coureur. Als je de race toch gaat stilleggen, waarom stuur je dat voertuig dan de baan op?" vraagt Sainz zich af. "Misschien moet er even gewacht worden tot het veld dicht op elkaar rijdt en er heel langzaam langs rijden. Een coureur gaat altijd tot het extreme om iets van temperatuur te krijgen als de race hervat gaat worden. Het is een lastige, maar dit is behoorlijk gevaarlijk."

De onboard van Gasly terwijl hij vlak langs een kraan op de baan rijdt