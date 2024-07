Op een ziedend heet Hungaroring zijn vrijdag de eerste trainingen voor de Grand Prix van Hongarije afgewerkt. Nadat de eerste oefensessie bij een temperatuur van 30 graden werd verreden, wees het kwik aan het begin van de tweede training 32 graden aan.

In de Hongaarse hitte werd volop gereden. Aangezien de teams veel nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar de baan bij Boedapest, viel er genoeg om aan te werken tijdens de eerste dag van het raceweekend. Zo heeft Red Bull Racing onder andere een nieuwe voorvleugel, aangepaste sidepods en een herziene engine cover meegenomen naar Hongarije. Ook Aston Martin en Sauber hebben tal van updates op de auto, terwijl Ferrari met de introductie van een nieuwe vloer weer op het juiste spoor hoopt te komen met de ontwikkeling van de SF-24.

De meeste coureurs trokken aan het begin van de tweede training de baan op op medium banden. Sergio Pérez ging op die compound al vroeg naar een 1.18.568, waarmee hij een poos bovenaan bleef staan. Bij Max Verstappen ging het aanvankelijk niet je van het. “De remmen werken niet, ze bijten niet”, meldde de Nederlander tijdens zijn eerste run over de boordradio. Hij reed daarom eerst naar de zesde tijd, maar werkte zich niet veel later op naar de tweede stek in de tijdentabel met een 1.18.724.

Na een kwartier moest de rode vlag worden uitgehangen voor een moment van Charles Leclerc. De Monegask ging te ver over de kerbstones bij het uitkomen van de vierde bocht, belandde in een spin en kwam aan de andere kant van de baan tegen de reclameborden, die door zijn Ferrari van de vangrail werden getrokken. Leclerc stapte ongedeerd uit, maar de linkerzijde van zijn auto liep aardig wat schade op. Doordat er vervolgens wat herstelwerk gedaan moest worden aan de baanafzetting, lag de actie een kwartier lang stil.

De coureurs stonden aan het einde van de pitstraat te trappelen om naar buiten te gaan toen het circuit weer werd vrijgegeven. De training was inmiddels halverwege, wat voor veel rijders het moment was om een run op de zachte band te doen. Zo ook voor George Russell, die op de soft een nieuwe snelste tijd liet noteren met een 1.18.294. Hierna zette Lando Norris zijn McLaren bovenaan met een 1.17.788, wat de snelste tijd van de dag zou zijn. Zhou Guanyu, die uitstekend vijfde was in de eerste training, ging er ook voor zitten, maar werd bij het uitkomen van de vierde bocht verrast door een langzaam rijdende Pérez. De Sauber-coureur maakte een wilde spin en gleed bij de vijfde bocht van de baan, waar de Mexicaan een botsing wist te voorkomen door zijn RB20 net op tijd aan de kant te sturen.

Even later probeerde Verstappen een snelle ronde. De drievoudig wereldkampioen ging paars in de tweede sector, maar bleef op de streep steken op de tweede tijd door een 1.18.031 te rijden, waarmee hij ruim twee tienden toegaf op Norris. Carlos Sainz, de snelste man van VT1, was in de tweede training goed voor de derde tijd, maar was al bijna vier tienden langzamer dan Norris. Pérez besloot de dag als vierde op een halve seconde van de snelste tijd, met Russell, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo in zijn kielzog. Alexander Albon en Fernando Alonso maakten de top-tien nog gemêleerder door de negende en tiende tijd te rijden. Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Oscar Piastri, die tijd verloor in de garage omdat er schade aan zijn McLaren hersteld moest worden, reden de elfde, twaalfde en dertiende tijd, maar waren alle drie nog geen seconde langzamer dan Alonso in de Aston Martin. Zhou eindigde na zijn moment met Pérez helemaal onderaan in de tijdenlijst.

De F1-actie in Hongarije gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde training.

Video: De crash van Charles Leclerc tijdens VT2 in Hongarije

Uitslag tweede training F1 GP van Hongarije