Norris houdt Verstappen van P1 in eerste F1-training Zandvoort

De coureurs kregen vrijdag aan het begin van de middag te maken met zeer onstuimig weer in Zandvoort, waar dit weekend de eerste race van de tweede seizoenshelft plaatsvindt. Het waaide behoorlijk, wat het de coureurs niet gemakkelijk maakte op de baan. Daarbij was het ook nog eens gaan regenen.

Pierre Gasly en Kevin Magnussen meldden zich niettemin al snel - met full wets - op het circuit, nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet. “Het gaat er aardig wild aan toe met de wind”, liet eerstgenoemde over de boordradio weten aan het Alpine F1-team. Verschillende andere coureurs namen ook een kijkje op de baan, maar het zou ruim een kwartier duren voordat Charles Leclerc als eerste een tijd neerzette: 1.26.530. De Monegask verbeterde zich kort daarna naar een 1.26.111. Nico Hülkenberg ondervond hoe tricky de situatie op het circuit was door twee keer de grindbak in te schieten. De eerste maal was bij Bocht 10. Daarna ging hij nog eens van de baan bij de Tarzanbocht.

De training was bijna halverwege toen Max Verstappen zich voor het eerst op het circuit liet zien. De omstandigheden waren ondertussen sterk verbeterd. Het stopte met regenen en zelfs de zon kwam tevoorschijn. Verstappen deed - op intermediates - meteen een vliegende ronde, waarin hij paars ging in zowel de eerste als tweede sector, alvorens te spinnen bij de Hans Ernst Bocht. Een volgende poging leverde de regerend wereldkampioen een 1.21.300 op, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst sprong. Korte tijd later nam George Russell echter over bovenaan door - eveneens op inters - een 1.20.444 te rijden.

Met nog ruim twintig minuten te gaan ging Lando Norris er eens goed voor zitten. De McLaren-coureur kwam in een 1.20.392 over de streep, waarmee hij een halve tiende sneller was dan Russell. Gasly liet daarop achter Norris, Russell en Verstappen de vierde tijd noteren, om aansluitend rechtdoor te gaan bij de Tarzanbocht. Ook Sergio Pérez en Carlos Sainz maakten een uitje door de grindbak op die plek.

Een kwartier voor het einde reed Sauber-vrijdagcoureur Robert Shwartzman zich in de kijker. De reserverijder van Ferrari stuurde de auto van Valtteri Bottas rond in een tijd van 1.20.857, wat op dat moment de tweede tijd was. Het asfalt was echter bijna rijp voor slicks.

Dertien minuten voor het einde gingen Norris en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri als eersten met droogweerbaanden de baan op, met Russell in zijn kielzog. Norris liet op de soft band een 1.17.367 noteren, waarmee de snelste tijd met ruim drie seconden verbeterde. De rondetijden gingen daarna snel verder omlaag. Nadat Piastri en Russell even bovenaan hadden gestaan, keerde Norris terug op P1 met 1.14.519.

Opnieuw reden Piastri en Russell vervolgens een nieuwe snelste tijd, waarna Norris andermaal harder ging door een 1.12.818 op de klokken te brengen. Verstappen werd tijdens een snelle ronde door Gasly gehinderd in de Arie Luyendykbocht. Maar bij het zwaaien van de vlag zette hij nog eens aan om met een 1.12.523 naar P1 te gaan. Echter, Norris zat op dat moment ook nog in een snelle ronde. De coureur uit Bristol ging met 1.12.322 nog twee tienden rapper dan de Limburger, die zodoende als tweede eindigde in de eerste training voor zijn thuisrace.

Lewis Hamilton tekende met de Mercedes voor de derde tijd. Sainz was de snelste Ferrari-rijder op P4, voor Russell en Alexander Albon in de Williams. Piastri, Hülkenberg, Magnussen en Zhou Guanyu vormden de rest van de top-tien. Shwartzman was uiteindelijk zestiende in de training. Hij liet Logan Sargeant, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo en Gasly achter zich in het tijdenoverzicht.

De tweede vrije training van de Formule 1 begint om 16.00 uur.

Video: Max Verstappen spint tijdens eerste F1-training Zandvoort

Uitslag eerste vrije training Dutch Grand Prix